Revenge porn e deepfake/ Diretta video Facebook: l’allarme della Polizia Postale

Il revenge porn continua ad essere un tema drammaticamente attuale del quale oggi 20 aprile se ne parlerà nel corso di una diretta Facebook che vedrà in prima linea il Movimento 5 Stelle e la Polizia Postale. E’ in programma per le 15.00 un appuntamento social importante che vedrà andare in scena un dialogo costruttivo tra la senatrice del M5S, Cinzia Leone, nonché vice presidente della commissione d’inchiesta sul Femminicidio, insieme a due esponenti delle forze dell’ordine, Carlo Solimene, primo dirigente della Divisione investigativa della Polizia Postale e Vincenzo Di Piazza, Commissario Capo della Polizia di Stato. L’impegno del M5S rispetto a tematiche così delicate quali il revenge porn è cosa risaputa e la nuova diretta streaming su Facebook in programma per il primo pomeriggio odierno segue l’incontro tra Cinzia Leone e Claudia Poznawska, una delle tante vittime di questo drammatico nonché diffuso fenomeno. Il revenge porn è di per sè una forma di violenza alla stregua delle tante altre forme di violenza di genere, privata, sessuale e sui minori. L’intento è quello di distruggere la vita delle vittime attraverso la diffusione sul web di foto, video ed altro materiale privato sotto forma di vera e propria “vendetta” appunto.

REVENGE PORN, M5S: DIALOGO CON POLIZIA POSTALE IN DIRETTA FACEBOOK

Sono numerose le denunce che la Polizia Postale ha ricevuto negli ultimi mesi in seguito alla diffusione illecita su internet e sui social di immagini intime non autorizzate ed all’insaputa delle malcapitate vittime: si traduce così il revenge porn, tema centrale della diretta streaming di oggi su Facebook. A questo fenomeno se ne aggiunge un altro relativamente nuovo ma già molto diffuso, quello del deepfake. Si tratta della sovrapposizione e sintesi di immagini di persone diverse per poi realizzare un’immagine unica solitamente a scopo denigratorio e che segna l’ennesima piaga diffusa via social. La diretta Facebook realizzata dal Movimento 5 Stelle con la collaborazione e la partecipazione della Polizia Postale si pone l’obiettivo di affrontare queste priorità sociali analizzando i vari aspetti che le caratterizzano, psicologici e non solo, attraverso le domande dirette degli utenti che saranno parte integrante del nuovo incontro di oggi. La diretta streaming a partire dalle ore 15.00 sarà visibile sulle pagine Facebook del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle Senato, e sulla pagina della senatrice Cinzia Leone.



