Il mondo del wrestling è in lutto: è morto Rey Mysterio senior, all’anagrafe Miguel Angel Lopez Diaz. Un decesso improvviso, sul quale la famiglia non ha fatto sapere nulla per quanto riguarda le cause, che dunque al momento non sono state rese note. La notizia è stata lanciata da alcuni media internazionali che hanno citato la famiglia del wrestler messicano, ma anche i canali ufficiali della lotta libera professionistica del Messico l’hanno confermata.

Rey Mysterio senior, nato nella città simbolo del wrestling messicano, Tijuana, aveva mosso i primi passi in questo sport nel 1976, anche se inizialmente sembrava avesse deciso di entrare nel mondo della boxe. Ha vinto molti titoli, come quello della WWA (World Wrestling Association) ed è diventato così famoso da essere ricordato da fan e appassionati anche quando ha smesso, avendo lasciato un segno indelebile in questo sport per il suo stile acrobatico. Lo si ricorda anche per l’iconica maschera con cui combatteva sul ring.

MORTO REY MYSTERIO SENIOR: IL MONDO DEL WRESTLING IN LUTTO

Lucha Libre, la lotta libera professionistica messicana, tramite i suoi canali ufficiali ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Rey Misterio senior e mandato le sue più sincere condoglianze alla famiglia. “Rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno“, recita il comunicato.

Il wrestler, che ha contribuito in maniera determinante con la sua carriera a far crescere questo sport in Messico, è stato una pietra miliare infatti del wrestling messicano e una figura fondamentale per il successo iniziale di questo sport, infatti ha avuto un impatto anche in altri campionati, diventando mentore di alcune delle più famose star di questo sport, a partire dal nome Rey Mysterio jr, che a novembre aveva perso suo padre.

Il nipote non ha commentato pubblicamente la notizia della morte di Rey Mysterio senior, ma condiviso un sentito tributo sui social, accompagnato da una semplice emoji a forma di cuore nero. Anche Natalya, membro della dinastia Hart e star della WWE come Humberto della Legado del Fantasma, hanno reso omaggio a Rey Sr., sottolineando la sua influenza nello sport ed esprimendo il loro sostegno alla famiglia Mysterio.