Rhove contro i Pinguini Tattici Nucleari: “Fatela una hit se è così facile”/ Poi al Tim Summer Hits 2022…

Rhove sul palco del Tim Summer Hits 2022 dopo la polemica con i Pinguini Tattici Nucleari

Tra gli artisti che questa sera saliranno sul palco del Tim Summer Hits 2022 non poteva mancare Rhove che è pronto ad infiammare il Piazzale Fellini di Musica. L’appuntamento arriva nel giorno in cui il trapper ha deciso di replicare ai Pinguini Tattici Nucleari che, negli scorsi giorni, avevano replicato alla ramanzina che aveva fatto ai fan, rei di non saltare ai suoi concerti. Non gradendo le parole del trapper al proprio pubblico, i Pinguini Tattici Nucleari avevano replicato così:

“Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?”. Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, poi, sui social, aveva aggiunto: “La gavetta si fa davanti a 50 persone disinteressate in piccoli club“. Oggi, a distanza di giorni, è arrivata la replica di Rovhe.

La replica di Rhove ai Pinguini Tattici Nucleari

E’ guerra aperta tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari a cui il trapper ha replicato con parole durissime. “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile. Siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il C. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Ahahaha! Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò, chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un djset si è scatenato un casino”.

Parole condivise tra le storie di Instagram e che Rhove ha pubblicato nel giorno in cui canterà sul palco del Tim Summer Hits 2022 dove, essendo registrato, non ci sarà alcun accenno all’accaduto.













