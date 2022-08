Rhove, dalla provincia a Times Square con Shakerando/ Il record globale su Spotify

Rhove si impone tra le 10 posizioni nella Radar Global di Spotify: dalla provincia al successo internazionale

É in inarrestabile il fenomeno rap di Rhove, il cantautore originario di Rho, che con il rilascio di alcuni singoli e il suo EP “Provinciale”, disponibile via Milano Ovest/Virgin Records su tutte le piattaforme, sta scalando i vertici delle classifiche nazionali e internazionali. Dalla realtà provinciale made in Milano di Rho, Rhove lancia un messaggio intriso di speranza ai giovani che vivono in provincia e quindi molto spesso le difficili condizioni dell’hinterland, dove ci si sente spesso abbandonati dalle istituzioni fino a pensare che non possa esserci un futuro. Ebbene Rhove vanta il record di 4 certificazioni di disco di platino con uno dei singoli estratti dal fortunato album, Shakerando, che oltre al traguardo di vendite certificato da FIMI fa imporre il rapper sulla piattaforma di streaming su scala mondiale, Spotify Global tra i giovani artisti più influenti del momento. Ebbene sì, l’artista lombardo é ora indicato nella classifica “Radar Global” di Spotify Global come uno dei 10 giovani talenti di spicco del momento, dal successo internazionale. Un riconoscimento alla carriera importante, che spiana la strada del successo su scala globale per il rapper italiano.

Chi é Rhove, il rapper di Shakerando

La consacrazione come giovane promessa dell’industria musicale per Rhove arriva con il rilascio, nel dicembre 2021, di Shakerando, che nel giro di poche settimane si sarebbe di lì a poco imposta tra i brani più amati in Italia dai fruitori di musica, fino a raggiungere la posizione #1 e a restarvi per ben 7 settimane di fila, nella pregevole classifica Top Singoli di FIMI.

Sulla piattaforma di streaming, Spotify, Rhove vanta ad oggi l’esorbitante cifra di 76 milioni di ascolti per Shakerando e nel complesso i brani del rapper hanno totalizzato la cifra record di 463 milioni di stream.

Non a caso il talento milanese -che ora figura nella Radar Global di risonanza internazionale – appare su un grande schermo (led-wall) che celebra i 10 nuovi talenti a livello globale di Spotify “Radar”, a Times Square, a New York. Al di là del successo, Rhove é molto legato alle sue origini e non a caso ama definirsi un artista di provincia: il suo nome d’arte é un crossover giocoso tra il cognome Roveda (Samuel Roveda) e la sua terra natale Rho.

