Riaperture scuole, incontro Azzolina-Conte/ A settembre tutti in aula, ma il piano…

Nella giornata di oggi si terrà un importante incontro circa il futuro della scuola. Dalle ore 17:30, in videoconferenza, la ministra Azzolina, alla presenza del Premier Conte, dialogherà con tutti gli attori del mondo scolastico, a cominciare dagli enti locali, il forum delle associazioni studentesche, i genitori, le scuole paritarie, ma anche la Protezione Civile, il Comitato Tecnico Scientifico, i sindacati e molti altri ancora. Obiettivo, tracciare le linee guida per la riapertura della scuola a settembre, molto probabilmente, l’ultimo grande ostacolo che il governo dovrà affrontare nella guerra contro il coronavirus. Se fino ad oggi è stato nel contempo difficile e semplice, chiudere le attività commerciali per poi riaprirle in sicurezza, diverso sarà il discorso legato alle scuole, essendoci di mezzo milioni di studenti, molti dei quali minorenni. Ecco perchè, come sottolineato dai colleghi dell’Huffington Post, ad oggi non vi è ancora un piano in merito a quello che succederà di qui a tre mesi.

SCUOLA, CONTE IN CONFERENZA: “A SETTEMBRE TUTTI IN AULA”

Ieri Conte si è esposto durante la conferenza stampa per l’inizio della Fase 3, assicurando che “la scuola a settembre riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza, stiamo facendo di tutto per il ripristino della normalità. È molto importante – ha aggiunto – che i sindaci possano diventare commissari straordinari per opere di edilizia scolastica, ci attendiamo aule rinnovate e più conformi alle prescrizioni sanitarie”. Ma come questo accadrà, al momento non è dato sapersi, e chissà che il quadro non possa essere più chiaro dopo la riunione di questa sera. In ogni caso, scrive L’Huff: “Il piano per la riapertura delle scuole arriverà intorno a metà giugno e non sarà un piano vero e proprio, ma linee guida e un pacchetto di strumenti che ogni scuola dovrà poi declinare per organizzare la ripartenza dell’anno”. Quello di questa sera sarà quindi solo un primo incontro a cui ne dovrebbero seguire altri, e la questione non sarà risolta in tempi brevi, per lo meno, stando alle premesse. Fra le poche certezze vi sarebbe un orientamento netto verso la didattica in presenza, alla luce delle molteplici proteste sollevate negli ultimi mesi, e nonostante secondo la Azzolina le lezioni online avrebbero funzionato a dovere, pur con tutti i suoi limiti.

I SINDACATI: “NON CI SONO RISORSE”

Un obiettivo non semplice, e per raggiungerlo si stanno studiando soluzioni inedite, come ad esempio ingressi e uscite scaglionate, lezioni in spazi “extra scuola”, riduzione degli orari delle lezioni (40/45 minuti, ma su questo punto ci sono pareri nettamente contrari), turnazione dei docenti su più classi. Servirà inoltre un incremento dell’organico dei professori par ad almeno il 10/15%, e va letto anche in tale ottica il maxi concorso previsto per settembre. Manovre che saranno possibili solo con nuove risorse, come denunciano i sindacati di categoria che hanno confermato lo sciopero per l’8 giugno, l’ultimo giorno di lezioni in molte regioni: “Le risorse stanziate nel decreto rilancio – spiega Maddalena Gissi, segretaria generale di Cisl scuola – sono insufficienti. A meno di novità eclatanti, improvvise e positive, lunedì si protesterà anche per l’assenza di misure concrete per la ripartenza”.



