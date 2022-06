Ribellione all’Isola dei Famosi: “Cambiamo playa”/ Vaporidis: “Qui non ci piace, ci autogestiamo”

Isola dei Famosi 2022: i naufraghi cambiano playa “Questa non ci piace”

È tempo di trasloco all’Isola dei Famosi 2022. I naufraghi, in totale autonomia e guidati da Nicolas Vaporidis, hanno deciso di cambiare spiaggia, lasciando quella che la produzione aveva scelto per loro. Il motivo? La playa non soddisferebbe le loro esigenze, al punto tale da trasferirsi dall’altra parte dell’Isola.

“Questa mattina abbiamo traslocato. – ha infatti annunciato Vaporidis in un confessionale andato in onda durante il daytime del 15 giugno su Canale 5 – Abbiamo deciso spontaneamente di autogestirci.” Così ha spiegato le motivazioni di questa decisione: “La playa dove siamo stati assegnati non era di nostro gradimento e quindi, da ribelli quali siamo diventati, abbiamo preso posizione. Abbiamo preso le nostre cose e ci siamo trasferiti su un’altra spiaggia”.

Autogestione all’Isola dei Famosi: insieme su una nuova spiaggia

Tutti sono stati d’accordo nel cambiare spiaggia e hanno, dunque, collaborato al trasloco. Carmen Di Pietro si è detta entusiasta del cambiamento, nonostante sia stata “una faticaccia”, come lei ha ammesso in un confessionale. Anche Estefania Bernal ha dichiarato di essere molto contenta di aver lasciato quella spiaggia in favore della nuova: “La nuova spiaggia mi piace tanto, secondo me i cambi sono sempre buoni per avere un po’ di energia, cambiare un po’ l’aria. – ha poi raccontato in un confessionale, aggiungendo che – Secondo me la spiaggia è bella, è pulita, il mare pure è molto bello da questa parte, quindi sono contenta di aver cambiato spiaggia”.

