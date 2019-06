Theo Hernandez al Milan/ 20 mln al Real Madrid: già raggiunto l’accordo col terzino

Theo Hernandez al Milan, la fascia sinistra di Marco Giampaolo parlerà spagnolo. Il Diavolo, escluso ufficialmente dall’Europa League, è al lavoro sul calciomercato per consegnare al nuovo tecnico rinforzi di qualità e il prossimo innesto potrebbe arrivare dal Real Madrid: è sempre più vicino l’accordo con i Blancos per l’acquisto del laterale classe 1997. Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban hanno raggiunto un’intesa di massima con il club di Florentino Perez per l’ex Atletico Madrid ed Alaves. Le due società nel vertice della scorsa settimana hanno stabilito un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro: novità degna di nota, visto che si parlava di un trasferimento a titolo temporaneo con diritto/obbligo di riscatto. La Rosea evidenzia inoltre che il calciatore è disposto a tagliarsi l’ingaggio per sposare la causa meneghina: via il 20% dell’attuale ingaggio percepito a Madrid.

THEO HERNANDEZ AL MILAN, CI SIAMO

Pagato 24 milioni di euro nell’estate 2017, il Real Madrid ha ceduto in prestito il giocatore alla Real Sociedad: 28 presenze ed un gol tra Liga e Copa del Rey, una crescita esponenziale che ha spinto i rossoneri a puntare su di lui per la corsia mancina. Milan attivissimo sul mercato tra entrate e uscite (Gigio Donnarumma al Psg è più di un’ipotesi): il 22enne dovrebbe raccogliere l’eredità di Ricardo Rodriguez, con il terzino svizzero che ha sul tavolo offerte da Ligue 1 e Bundesliga. Non è da escludere che a partire sia Diego Laxalt: l’ex Genoa è un obiettivo sensibile del Torino di Walter Mazzarri e sta raccogliendo ottime prestazioni in Copa America 2019 con la maglia dell’Uruguay: Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, da limare gli ultimi dettagli…

© RIPRODUZIONE RISERVATA