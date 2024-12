Riccardo Chailly, chi è il direttore d’orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Chi è Riccardo Chailly, direttore d’orchestra che dal 2015 dirige il Teatro alla Scala di Milano? Proveniente da una famiglia di musicisti, il papà era Luciano, compositore scomparso nel 2002 dopo una lunga carriera nella quale ha collaborato anche a lungo con Dino Buzzati. La sorella, invece, è un’arpista e compositrice, Cecilia, che in carriera ha collaborato anche con grandissimi artisti come Mina, De André, Morgan e Gianni Morandi. Riccardo Chailly è un classe 1953: alle spalle ha una carriera lunghissima iniziata nei conservatori di Perugia, Roma e Milano. Direzione d’orchestra, però, l’ha studiata a Siena, con Franco Ferrara, suo maestro.

Nel corso della sua carriera, Riccardo ha diretto tantissime orchestre sinfoniche come quella di New York, Philadelphia, Chicago, Parigi ma anche Berlino e Vienna. Dal 2015, però, è tornato “a casa”: lui, originario di Milano, ha iniziato a dirigere il Teatro alla Scala al posto di Daniel Barenboim.

Riccardo Chailly, il rapporto con la moglie Gabriella Terragni

Cosa sappiamo della vita privata di Riccardo Chailly, il direttore d’orchestra del Teatro alla Scala di Milano? Nel 1974, giovanissimo, ha sposato la violinista Anahi Carfi. Dopo la separazione, si è unito in matrimonio a Gabriella Terragni, con la quale ha messo al mondo una figlia di nome Luana. Parlando a Il Giornale, qualche anno fa, la moglie di Riccardo Chailly ha spiegato che il marito non sa gestire il denaro: per questo è lei che si occupa di questo e non solamente. L’uomo, per stessa ammissione di Gabriella Terragni, pensa solo alla musica, mentre è lei ad occuparsi di tutte le incombenze della quotidianità.

