Riccardo Cotumaccio, fidanzato Michela Giraud/ Più innamorati che mai

Michela Giraud e l’amore per il fidanzato Riccardo Cotumaccio

Michela Giraud e Riccardo Cotumaccio sono una coppia. La comica, balzata al successo popolare dopo prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori“, condotta da Mara Maionchi e Fedez, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale, ma ad un certo punto ha dovuto fare i conti con la fama e la popolarità. Sui social ha così ufficialmente presentato ai fan (e non solo) la sua dolce metà: si tratta di Riccardo Cotumaccio, giornalista e conduttore radiofonico. Di lui ha parlato anche in occasione di una intervista dicendo: “con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo un giorno inserire in un personaggio di un film o di una serie. Di Riccardo tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte, ma io amo il suo Richard Benson”.

Ma chi è Riccardo Cotumaccio, il compagno di Michela Giraud? Per chi non lo conoscesse lavora nel mondo del giornalismo e della radio e ha una grandissima passione per il mondo del calcio.

Riccardo Cotumaccio è nato il 28 luglio del 1992 sotto il segno del leone. Il fidanzato di Michela Giraud è un giornalista pubblicista, iscritto all’Albo professionale della regione Lazio, dal 2017. A Roma lavora come conduttore di Teleradiostereo 92.7. Non solo, prima di approdare alla conduzione di Teleradiostereo 92.7, il giornalista ha lavorato anche come social media manager, ma ha poi preferito concentrarsi sulla sua carriera di giornalista e redattore per diversi siti web, alcuni legati all’informazione sportiva, di speaker e inviato.

Per quanto concerne la sua vita privata, Riccardo è un ragazzo molto discreto e riservato che non ama molto condividere e raccontare della sua vita sentimentale. A farlo al posto suo c’è la fidanzata Michela Giraud che sui social pubblica foto e scatti della loro vita privata. Il loro amore prosegue a gonfie vele, ma non è dato sapere come e quando si sono conosciuti.

