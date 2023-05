Riccardo De Rinaldis Santorelli è fidanzato?/ Lui nega: “Single e felice”

Riccardo De Rinaldis Santorelli chi è: star di una nota fiction

Riccardo De Rinaldis Santorelli è un giovane attore noto per aver interpretato il personaggio di Lele, nella serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi. Classe 1999 l’attore, originario di Pavia, prima della serie targata Rai ha recitato nelle fiction Luce dei tuoi occhi” e “Non mentire”. Successivamente ha esordito anche su grande schermo nei film “Headshot” di Niko Maggi e “Klem – Maniere olandesi” di Frank Ketelaar.

Ai microfoni di Vanity Fair, il giovane interprete ha rivelato che a spingerlo a recitare è stata la mamma: “È venuta a conoscenza delle agenzie che facevano da tramite con il mondo del cinema romano… Ho iniziato l’avanti e indietro Pavia-Roma, i casting, tanti casting, forse 25, tutti bucati perché mancava la dedizione giusta, l’accento era troppo del Nord. Fino a quando mi hanno preso nella miniserie Non mentire, con Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Così, il primo giorno di set ho preso la strada della recitazione e ho capito che non l’avrei più lasciata. Prima, giuro, non lo sapevo. Per fortuna mia madre sì”.

Riccardo De Rinaldis Santorelli è fidanzato? Lui nega ma…

Riccardo De Rinaldis Santorelli ha conquistato tantissime giovani fan, con il suo fascino. L’interprete di Lele è finito al centro dell’interesse gossip che cerca di scoprire se l’attore sia o meno fidanzato.

Attualmente il ragazzo sembra mantenere il massimo riserbo, è quindi difficile capire se esiste una dolce metà per lui. Ad ogni modo, Riccardo De Rinaldis Santorelli ha smentito di avere una relazione proclamandosi diverse volte “Single e felice“. Che stia cercando di mantenere intatta la sua privacy? Al momento sembra non ci sia nessuna che gli abbia fatto battere il cuore.

