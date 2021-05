RICCARDO FOGLI E VIOLA VALENTINO PERCHÈ SI SONO LASCIATI?/ “Patty Pravo? La amava”

Viola Valentino torna a parlare di Riccardo Fogli e di quando il suo amore per Patty Pravo causò la fine del loro matrimonio. Lo fa a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone che chiede alla cantante come abbia fatto ad accorgersene: “Il tradimento? Quando c’è qualcosa nell’aria lo senti. Quando lo scoprii dissi soltanto che dovevamo lasciarci. Lui la amava… E comunque eravamo giovani, poi l’ho perdonato!” Oggi infatti tra loro c’è un buon rapporto: “Io gli voglio sempre bene, l’amore può andare ma l’affetto rimane sempre!” ha ammesso in diretta su Rai 1. Infine ha tenuto a precisare che “Non sono mai stata una che se l’è tirata. Io sono una persona molto semplice, non mi trucco molto ma ho sempre lavorato con l’immagine.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

RICCARDO FOGLI, EX MARITO VIOLA VALENTINO/ "Ci siamo amati tanto, l'affetto rimane"

Viola Valentino e la fine della storia con Riccardo Fogli

Viola Valentino ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, tornerà a parlare della sua vita privata e del suo addio a Riccardo Fogli,? Come sempre la coppia e il gossip che ci gira intorno è sempre al centro dei pensieri del pubblico italiano e questa volta potremo sentire la sua versione dei fatti. Proprio nelle scorse settimane, infatti, fu Riccardo Fogli a parlare della storia d’amore con Patty Pravo e di quello che è successo con l’ex moglie Viola Valentino ammettendo nel salotto di Serena Bortone di quel flirt che sconvolse il suo matrimonio. Nel 1972 Fogli infatti ebbe un flirt che durò più di un anno con Patty Pravo e a quell’epoca era già il marito di Viola Velentino che, alla fine, decise di chiudere con lui proprio per via di questo tradimento.

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ "Mi guarda sempre come se fosse una magia"

Riccardo Fogli e Viola Valentino perché si sono lasciati?

Nel salotto di Serena Bortone, Fogli raccontò: “Eravamo molto giovani, ci siamo guardati e ci siamo innamorati. Lei trovava molto erotico il mio modo di suonare il basso. Mi creò un certo turbamento”. Il racconto dell’artista poi continua ammettendo che, con tutte le ragioni del mondo, la moglie, scoperto il tradimento, lo ha cacciato: “Non so se l’avrei lasciata, se non mi avesse scoperto, forse no”. Riguardo a Patty Pravo, invece, ha ammesso che erano “due bombe innescate” ma sapevamo anche che per loro non c’era molto futuro. A quel punto, Fogli è tornato da Viola Valentino, ovviamente per gradi, poco alla volta, per cercare di ricominciare con lei. Dal 2010 Fogli è sposato con la modella Karin Trentini da cui ha avuto una figlia, Michelle.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Fogli/ Come Amadeus: "Anche mia moglie mi chiama 'patato'..." (Sanremo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA