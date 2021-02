Riccardo Fogli/ “Karin Trentini mi ha spaccato il cuore: noi viviamo in amore”

Riccardo Fogli nuovamente ospite di Oggi è un altro giorno, questa volta in compagnia della moglie Karin Trentini. Il celebre cantante ha trovato l’amore della sua vita 17 anni fa, mentre il matrimonio risale al 2010. Tra i due c’è una bellissima armonia e nel salotto di Serena Bortone hanno raccontato le tappe della loro storia…

Riccardo Fogli ha raccontato: «Ad un certo punto l’ho corteggiata, lei mi disse no perché avevo una compagna. Io mi avvicinavo e lei si allontanava. Un giorno mi disse: “Ecco, oggi mi puoi corteggiare”. Aveva capito che il mio precedente rapporto era terminato. Da quel giorno in poi è iniziato il corteggiamento».

RICCARDO FOGLI: “IO E KARIN TRENTINI VIVIAMO IN AMORE”

Karin Trentini ha raccontato com’è nata la loro conoscenza e tutti i vari sviluppi, fino al corteggiamento decisivo di Riccardo Fogli, che era appunto l’idolo della sua attuale moglie: «La invitai ad una mia tournèe, l’ho corteggiata e le ho proposto di andare in un albergo con camere separate».

Parlando a tutto tondo, Riccardo Fogli ha evidenziato: «Io nella vita ho sbagliato, mi sono sposato da giovane, poi mi sono separato e poi siamo tornati insieme. Poi ti risposi e ti accompagni… Non puoi prendere le distanze da tutto. Io ho fatto delle cose che non sapevo fare, mia moglie mi ha spaccato il cuore: noi viviamo in amore».

