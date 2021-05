RICCARDO GIULIANI SCOMPARSO/ Il posto di blocco forzato e il matrimonio tra 10 giorni

A Chi l’ha visto? si parla della scomparsa di Riccardo Giuliani, il 35enne di Busto Arsizio sparito nel nulla nelle prime ore dello scorso 25 aprile. Un vero e proprio mistero quello del giovane, che ha lasciato casa senza alcuna spiegazione, neanche un biglietto d’addio. Una vita regolare, soprattutto un matrimonio alle porte. Fino a quando, la vita di Riccardo Giuliani finisce fuori dai binari. Il segnale arriva la sera in cui il 35enne non si ferma ad un posto di blocco dei carabinieri, forzandolo, e alla madre che al telefono gli domanda “perché non ti sei fermato” risponde in maniera secca: “Non è possibile“. Sono quelle le parole con cui Riccardo Giuliani di fatto si congeda dai suoi affetti: di lui non si hanno più notizie, nessuno sa dove sia finito questo esperto di manutenzione impianti di riscaldamento e teleriscaldamento protagonista di un giallo al momento senza soluzione.

RICCARDO GIULIANI, SCOMPARSO DA BUSTO ARSIZIO

L’appello della famiglia di Riccardo Giuliani a Chi l’ha visto?, una settimana fa, ha sortito i primi risultati: l’auto su cui viaggiava il giovane è stata infatti ritrovata la sera dopo la messa in onda del programma di Federica Sciarelli a Como, in via Massimo Bontempelli, nel quartiere Sagnino. A segnalarla alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti che hanno riconosciuto la targa della Volkswagen Tiguan di Riccardo. Secondo la ricostruzione dei suoi familiari, dopo non aver rispettato l’alt imposto da una pattuglia lungo la statale del Sempione fra Busto Arsizio e Legnano, Riccardo Giuliani ha continuato a guidare verso Milano, dove all’alba del 25 aprile il suo smartphone è stato agganciato da una cella telefonica di via Varesina. Successivamente il giovane ha percorso la Pedemontana verso Como, dove alcune telecamere di video sorveglianza ne hanno immortalato il passaggio. Poi il buio assoluto. Padre, madre e fidanzata di Riccardo hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Legnano. Il matrimonio del giovane è previsto per il 29 maggio, mentre il giorno della sparizione era in programma un pranzo di prova nel ristorante scelto per la cerimonia nuziale.

