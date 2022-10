Riccardo Guarnieri, addio a Uomini e donne?/ Lui motiva il ritiro, poi il dietrofront

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri esce di scena dal programma

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, le cui ultime anticipazioni relative alle registrazioni del 15 ottobre 2022 vedono Riccardo Guarnieri minacciare il ritiro dal dating show di Canale 5, anche per via dell’ex Ida Platano. Secondo gli spoiler TV di Uomini e donne classico e over, complici gli avvicinamenti di Ida Platano alla new entry al trono over, Claudio, e l’altro ex Alessandro Vicinanza, il tarantino intende lasciare il programma in via definitiva, dopo anni di ricerca in amore in TV. E più di un motivo é alla base della scelta maturata dal cavaliere di Uomini e donne. Anzitutto, Riccardo Guarnieri lamenta che tutte le nuove donne che frequenta, dopo Ida Platano a Uomini e donne, tendano a tracciarlo di pensare ancora all’ex bresciana, e non solo. Il fatto stesso di vedere Ida Platano all’ordine della settimana alle registrazioni di Uomini e donne lo farebbe soffrire, per diverse motivazioni: anzitutto lui é geloso delle attenzioni che lei riserva ad altri cavalieri, affettuosamente. E non riesce a dimenticare l’ex, dal momento che ad ogni esterna che riguardi lui e/o lei , lui poi venga incalzato sul conto della bresciana e le sue nuove frequentazioni. E in ultima, ma non per importanza, la rottura con Ida Platano diviene per lui ancor più sofferta, dal momento che non riesce ad instaurare un rapporto civile con l’ex.

Uomini e donne, Giuseppe passa al trono di Federica / La scelta di Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri rientra nello studio del dating show e ..

Insomma, Riccardo Guarnieri sente di non poter ricominciare in amore se ha stretto contatto, Ida Platano, e al contempo non può avere con lei alcun contatto, neanche la possibilità di restaurare rapporti amichevoli o civili con l’ex. Riccardo Guarnieri, quindi, abbandona lo studio. Che sia un ritiro da Uomini e donne definitivo? A quanto pare, no. Perché le anticipazioni TV prevedono, inoltre, che il tarantino torni nello studio del trono over di Uomini e donne che lo vede protagonista da anni. L’ennesimo dietrofront del tarantino, dopo la rinuncia al passaggio al trono classico di Federica Aversano.

