Uomini e donne, Giuseppe passa al trono di Federica / La scelta di Riccardo Guarnieri

Uomini e donne, il plot twist tra il trono over e il trono classico di Federica Aversano avviene con Giuseppe: la reazione di Riccardo Guarnieri

Prosegue il consutudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 17 ottobre 2022 prevista su Canale 5, che stando alle anticipazioni vede Giuseppe segnare il passaggio al trono classico di Federica Aversano, come una tentazione per Riccardo Guarnieri (reduce dalla rottura con Ida Platano). Le anticipazioni di Uomini e donne classico e over riprese da TV per tutti vedono, nel dettaglio, l’esponente del trono over Giuseppe farsi coraggio per il passaggio dal trono over al trono classico, candidandosi come corteggiatore alla corte della tronista in carica casertana, Federica Aversano. Sebbene non si palesi entusiasta della new entry al suo trono classico, lei decide di confermare il nuovo pretendente, che a differenza di Riccardo Guarnieri é determinato a corteggiarla. Quest’ultimo, esponente veterano del trono over, dopo essersi detto interessato a Federica, ha segnato un clamoroso dietrofront, decidendo di restare sui suoi passi, al trono over. Che il tarantino possa seguire l’esempio di Giuseppe? Non a caso, interviene Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni/ Riccardo Guarnieri abbandona lo studio? Ecco perchè

Maria De Filippi interviene a Uomini e donne, tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri

La conduttrice di Uomini e donne sottolinea che Riccardo Guarnieri avrebbe potuto assumere la stessa svolta di Giuseppe, cosa che alla fine non si é registrata. Ciò nonostante non manca il momento di un riavvicinamento tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri. I due si concedono un ballo al centro studio a Uomini e donne, cogliendo così l’occasione per poter aver un chiarimento sulla loro conoscenza avviatasi in TV. Come evolverà la frequentazione tra i due? Che Riccardo Guarnieri sia destinato all’epilogo del suo percorso al trono over di Uomini e donne? Intanto, la protagonista del trono classico Federica comincia a pensare che Riccardo stia conducendo un gioco a Uomini e donne. Se pensasse che lui fosse serio, non potrebbe fare a meno di arrabbiarsi con lui…

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: lacrime per Ida Platano/ É ancora innamorato?

Tra gli esponenti del trono over, poi,

Pino e Marina, che hanno avviato una conoscenza, rubano la scena ai protagonisti competitor.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: scatta il bacio/ Che succede?

© RIPRODUZIONE RISERVATA