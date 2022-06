Riccardo Guarnieri fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio: “Ci conosciamo da 13 anni e…”

Riccardo Guarnieri fidanzato dopo Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio

Si alimenta il gossip intorno a Riccardo Guarnieri che nelle ultime settimane è stato paparazzato insieme ad una misteriosa mora. Il noto volto di Uomini e Donne è stato fotografato in dolce compagnia di questa donna in più di un’occasione, cosa che ha inevitabilmente scatenato voci di un possibile nuovo amore per il cavaliere. Lui, ricordiamo, è tornato in studio pochi mesi fa e ha quasi subito riallacciato i rapporto con la sua ex Ida Platano, con la quale è finita un’altra volta male.

Ad oggi lui, secondo le indiscrezioni, sarebbe legato a questa donna che nelle ultime ore ha però deciso di venire allo scoperto e dare qualche dettaglio in più in merito alla conoscenza col Guarnieri. La donna, infatti, ha deciso di rispondere alle domande posta da alcuni fan e non ne è mancata una su Riccardo.

Riccardo Guarnieri fidanzato? Nuove indiscrezioni

“Da quanto tempo conosci Riccardo?” ha chiesto un utente di Instagram alla misteriosa mora che ha risposto di conoscerlo da ben 13 anni. La risposta è stata poi segnalata a Deianira Marzano che da giorni si sta occupando di questo gossip attraverso il suo seguitissimo profilo.

L’esperta ha ricondiviso il post della segnalazione in cui, inoltre, si leggono alcune specificazioni sulla misteriosa donna: “Tengo a specificare inoltre che c’è un rapporto di amicizia che dura da anni tra Riccardo e questa persona e la cosa più avvilente è che pur di mettere in cattiva luce Riccardo e di fare del povero e vile gossip, si fa di tutto”. La Marzano però sembra avere ancora dei dubbi, così come molti dei fan di Uomini e Donne.

