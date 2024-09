Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne. Solo sette mesi fa hanno deciso di uscire insieme dal programma, dopo che la loro storia si era fatta troppo seria per restare all’interno del dating-show. Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della coppia, eppure, dopo un estate di vacanze insieme sembrano oggi più felici che mai. A confermarlo sono le anticipazioni di Uomini e Donne.

Alcune talpe hanno rivelato che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza saranno ospiti in studio nella prima puntata per raccontare come sta andando la loro relazione. A quanto pare la dama si è detta “serena, soddisfatta e appagata“, descrivendo Alessandro come un uomo sempre attento ai suoi bisogni e protettivo nei confronti del figlio di lei, che ha conosciuto da poco. “Sono in un momento bellissimo della mia vita, sentimentale e non. Mi fa quasi paura dirlo ad alta voce ma sono felice“, queste le parole di Roberta, che a Uomini e Donne si è fatta conoscere per il lunghissimo flirt con Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano.

Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne: “Litighiamo, con una come me non è facile. Sono gelosa”

Anche Alessandro Vicinanza ha avuto una storia con Ida, durata un anno e finita malissimo, nell’indifferenza più totale. Per lo stupore di molti, la coppia sembra incredibilmente felice, anche se come ha affermato Roberta, i litigi non mancano: “Soprattutto con una donna come me che caratterialmente è abbastanza fumantina“. La dama ha confessato che il motivo principale degli scontri è sempre la gelosia. A Uomini e Donne, pare abbiano rivelato di voler costruire una famiglia e quindi di avere dei figli insieme, una rivelazione che di certo ha sorpreso i fan del programma che tutto si aspettavano tranne una cosa così seria.

Roberta di Padua ha raccontato di come dopo Uomini e Donne abbia presentato il figlio al nuovo compagno, e di come loro due siano oggi incredibilmente legati: “Vanno molto d’accordo si divertono ma si prendono anche tanto in giro e Alessandro è stato in grado di stupirmi anche nella costruzione del rapporto con Alex (figlio di lei, ndr)”. Un amore sbocciato sotto gli occhi di Ida Platano, che nella scorsa edizione ha partecipato a Uomini e Donne in veste da tronista, diventando così la prima over a sedersi sulla sedia rossa. La dama di Brescia ha visto tutto, dai flirt alla decisione di andare via dal programma a suon di baci appassionati, ed è rimasta impassibile. Per lei il percorso non è stato altrettanto fortunato, con due corteggiatori ai quali non è entrata nel cuore.