Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne: perché?/ Arriva la segnalazione: “Non è in studio per…”

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne hanno ufficialmente avuto il via e tra pochi giorni andranno in onda su Canale 5. Dalle anticipazioni giunte è spiccata l’assenza di uno dei protagonisti del trono Over: Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano è risultato assente in tutte le puntate finora registrate; ma qual è il motivo?

A svelarlo sarebbe giunta una segnalazione secondo la quale Riccardo potrebbe avere trovato l’amore fuori da Uomini e Donne. Secondo quanto scritto da un utente al portale Isa e Chia, Guarnieri sarebbe oggi felice con una ragazza con la quale è stato anche avvistato mano nella mano.

Ecco quanto segnala infatti l’utente: “Riccardo fidanzato? Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza.”. E ancora si legge: “Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”

Riccardo Guarnieri, stando alla segnalazione, avrebbe dunque comunicato alla redazione di Uomini e Donne di avere in atto una frequentazione con tale ragazza, rifiutando dunque l’invito a tornare in studio. Non è tuttavia da escludere un ritorno del cavaliere, qualora le cose, malauguratamente, andassero male con la nuova fiamma.

