Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata?/ Dopo Uomini e Donne, il cavaliere pizzicato in dolce compagnia

Nuovo amore per Riccardo Guarnieri?

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata? Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha concluso l’avventura nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi da single. Tuttavia, Deianira Marzano ha pubblicato la foto di una segnalazione ricevuta in cui il cavaliere pugliese appare in dolce compagnia. Una foto che è diventata immediatamente virale e scatenato la curiosità dei fan che seguono da anni Riccardo. Veterano del trono over di Uomini e Donne, Riccardo, all’interno del programma, ha vissuto l’importante storia con ida Platano che, oggi, è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over in vacanza/ L'estate di Riccardo, Roberta e Armando: video

Successivamente, ha avuto diverse frequentazioni tra cui quella con Gloria Nicoletti con cui, tuttavia, non è riuscito a lasciare il programma preferendo mettere un punto alla frequentazione. Conclusa la stagione, Riccardo è stato pizzicato in compagnia di una ragazza. Sarà il suo nuovo amore?

La segnalazione su Riccardo Guarnieri

Secondo la segnalazione riportata da Deianira Marzano, Riccardo Guarnieri è stato sorpreso a cena con una donna di nome Gabriella. Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip, inoltre, pare che tra i due ci sia stato anche un bacio. Secondo altre segnalazioni, pare che Riccardo, insieme a Gabriella, abbia anche partecipato ad un matrimonio.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: il nuovo amore é una delusione?/ Lo sfogo social

Da parte di Riccardo Guarnieri non è arrivata nessuna conferma e nessuna smentita, ma la foto è diventata virale e in tanti si chiedono se la storia continuerà. Riccardo, dunque, ha trovato davvero l’amore fuori da Uomini e Donne? A settembre, il cavaliere pugliese non sarà presente nel parterre del trono over? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri, nuova frecciatina a Ida Platano e Alessandro?/ Sui social...

© RIPRODUZIONE RISERVATA