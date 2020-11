Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Dopo Ida Platano arriva Giulia, ma Armando…

Per Riccardo Guarnieri è iniziato un nuovo capitolo del suo percorso come cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Riccardo ha deciso di rimettersi in gioco e, dopo l’estate, ha chiamato la redazione di Uomini e Donne per tornare e rimettersi in gioco. Dopo le prime puntate trascorse ad osservare le dame del trono over, Riccardo ha cominciato a sentire Giulia con cui la frequentazione è partita dei modi. Tuttavia, tra il cavaliere e la dama, l’esclusiva è ancora lontana. Come fanno sapere le anticipazioni della puntata in onda oggi pubblicata dal Vicolo delle News, infatti, Riccardo dichiarerà di non voler correre con Giulia dopo la delusione vissuta con Ida. Giulia, da parte sua, sta frequentando anche Armando Incarnato.

RICCARDO GUARNIERI, PRIMA LITE CON GIULIA A UOMINI E DONNE?

Giulia non nasconde il proprio interesse per Riccardo Guarnieri, ma anche per Armando Incarnato. Non avendo ancora una preferenza e non sapendo con chi continuare, la dama del trono over continuerà a frequentare sia Riccardo che Armando. Una decisione che, naturalmente, scatenerà la reazione di Riccardo che già in passato ha litigato con Armando Incarnato per una donna, in particolare per Ida Platano. Quest’ultima, nel frattempo, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, interpellata sul ritorno di Riccardo a Uomini e Donne, ha detto: “Preferirei non esprimermi”. Diversamente da Riccardo che ha deciso di tornare a Uomini e Donne, Ida ha scelto di ricominciare da se stessa, cambiando look: “Siccome sono una persona che ama le cose semplici ma essenziali e crede nell’importanza dei valori autentici, direi che era arrivato il momento”.



