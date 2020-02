RICCARDO MENENTI SCARCERCATO/ Uccise Alessandro Polizzi: il legale, “è pentito”

Riccardo Menenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Alessandro Polizzi, ucciso a 24 anni a colpi di pistola in un appartamento di via Ricci a Perugia nel marzo del 2013, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda oggi, mercoledì 12 febbraio su Rai Tre. L’uomo, scarcerato per decorrenza dei termini il 20 gennaio scorso, è stato poi destinatario di un provvedimento di obbligo di dimora da parte della magistratura in attesa del terzo grado di giudizio. Riccardo Menenti ha dichiarato: “Volevo fermare Alessandro, il ragazzo che dava fastidio a mio figlio. Gli volevo dare una lezione”, queste le parole pronunciate dall’uomo che nel marzo di 7 anni fa entrò nell’appartamento nel quale Polizzi si trovava con la fidanzata Julia Tosti, ex del figlio Valerio e aprì il fuoco uccidendo il ragazzo e ferendo la giovane.

OMICIDIO POLIZZI: RICCARDO MENENTI SCARCERATO

Il movente che spinse Riccardo Menenti ad agire erano le continue violenze del Polizzi ai danni del figlio Valerio, il giorno del delitto ricoverato in ospedale e condannato a 16 anni per concorso in omicidio in qualità di mandante. In seguito alle polemiche scaturite dalla scarcerazione di Riccardo Menenti, nonostante 4 condanne all’ergastolo, l’uomo ha dichiarato a La Nazione: “Non so se sia giusto che sono libero adesso, ma so soltanto che non è dipeso da me e comunque questa non è libertà, è un proforma, un palliativo. Non c’è nessuna libertà, ed è comunque parte di un sistema che non ho inventato io. Avrei dovuto essere condannato per omicidio preterintenzionale, ma si è voluto credere alla verità che è stata raccontata e non a quella emersa dalle prove. Io la pistola non l’avevo con me. Nel processo si racconta che era del nonno, poi è diventato bisnonno. Sono andati per tentativi… non è che uno suppone. Tutte cose mai dimostrate. Tanto per cominciare non sono libero, pagherò per quel che ho fatto, penso spesso ad Alessandro e le cose non dovevano finire così. Ho chiesto scusa, ma non sono andato lì quella notte per uccidere”. Il legale Giuseppe Tiraboschi, sentito dall’AdnKronos, ha commentato: “Riccardo Menenti in sei anni e mezzo è stato un detenuto modello: ha studiato sostenendo esami universitari, ha lavorato, non ha mai ricevuto un rimprovero. Pentito già da tempo, è cambiato profondamente. Ora fuori dal carcere, vive con ansia l’attesa di un nuovo verdetto che potrebbe cambiargli notevolmente la vita”.

