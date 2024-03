Riccardo Polizzy Carbonelli, chi è/ Il successo in “Un posto al sole” e l’amore per la moglie Marina Lorenzi

Riccardo Polizzy Carbonelli, chi è il noto attore di Un posto al sole

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti che la conduttrice accoglierà nel suo salotto c’è anche l’attore Riccardo Polizzy Carbonelli, noto ai più per il ruolo di Roberto Ferri interpretato dal 2001 nella longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Nato a Roma il 17 ottobre 1961, si è sin da subito avvicinato al mondo della recitazione frequentando nella Capitale la scuola di teatro La Scaletta.

Polizzy Carbonelli si è affermato negli anni come stimato attore e doppiatore, lavorando per il cinema e per numerose produzioni televisive. La vera svolta della sua carriera è arrivata senza dubbio nel 2001, quando è entrato nel cast di Un posto al sole. Nel corso degli anni il suo personaggio, l’imprenditore senza scrupoli Roberto Ferri, è diventato uno dei volti simbolo dell’amata soap Rai.

Riccardo Polizzy Carbonelli, la carriera in tv e la vita privata

Ma non solo Un posto al sole: nella carriera di Riccardo Polizzy Carbonelli c’è stato spazio per tanta tv anche in numerose serie del piccolo schermo. L’attore ha infatti recitato nel cast di prodotti di successo come Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Una grande famiglia, sino alla quarta stagione de Le tre rose di Eva. In queste occasioni, ha avuto modo di collaborare al fianco di grandi del cinema e della tv come Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci e Terence Hill.

La carriera di Riccardo Polizzy Carbonelli è piuttosto nota nell’ambiente televisivo, ma che cosa si sa invece della sua vita privata? Poco avvezzo ai racconti pubblici del suo amore e spesso distante dalle cronache rosa, sappiamo però che l’attore è sposato da anni con la moglie Marina Lorenzi, anche lei attrice di teatro, televisione e cinema. Una passione in comune che, molto probabilmente, racconteranno oggi pomeriggio a La volta buona ai microfoni di Caterina Balivo.

