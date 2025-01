Dalla musica alla recitazione, passando per la comicità: innumerevoli talenti e passioni sono ascrivibili alla carriera di Riccardo Rossi, tra i personaggi televisivi più seguiti e apprezzati nel tempo. Raramente si è raccontato rispetto agli aspetti riguardanti la sua vita privata ma con brevi accenni ha lasciato intendere quanto siano stati fondamentali i suoi genitori tanto nel percorso artistico quanto nel percorso umano. Riccardo Rossi ha iniziato da giovanissimo a coltivare la sua passione per il teatro, presso la scuola di Gigi Proietti; esperienza che forse non sarebbe stata possibile se non avesse trovato pieno appoggio da parte dei suoi genitori.

Riccardo Rossi, chi è l’ex fidanzata Chiara Maci? "Oggi ho chiuso con l'amore"/ "Figli? Anche no"

“I genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita, ma devono essere anche pronti a diventare il porto sicuro in cui il figlio può tornare tranquillamente in ogni momento in caso di tempesta”. Parlava così in un’intervista del passato Riccardo Rossi, mettendo in evidenza – seppur con un ragionamento generale – il supporto costante dei suoi genitori nel merito del desiderio di inseguire i propri sogni e passioni. “…Quindi i genitori devono essere sempre presenti quando il figlio ne ha bisogno ma non devono fare nulla per trattenerlo”.