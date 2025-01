Comico, attore, conduttore e chi più ne ha più ne metta. Riccardo Rossi è uno dei personaggi più conosciuti della televisione italiana, famoso per il suo programma “I miei vinili”. Classe 1962, è nato a Roma e sin da piccolo ha rincorso con tutte le sue forze il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Un sogno che poi si è realizzato presto: a soli 22 anni ottiene una parte in “College“, per poi esordire anche con “I ragazzi della 3a C“.

A Non è la Rai diventa una star negli anni ’90 con i suoi fantastici sketch mentre approda a Buona Domenica nel 1995. Passerà poi a Forum nel 1996 e da lì debutta anche nel mondo del cinema con due capolavori: “Scusa ma ti chiamo amore” e “Notte prima degli esami“. Dal 2017, Rai decide di portare in scena i suoi spettacoli: “Per fortuna che c’è Riccardo“, “Stasera a casa Rossi grazie” e “L’amore è un gambero“. Riccardo Rossi è sempre stato attento a non rivelare troppo della sua vita privata, ma al Corriere della Sera ha rivelato il suo modo di vedere le relazioni sentimentali.

Riccardo Rossi: “Uomini e donne? Sono troppo diversi”

Poco tempo fa, Riccardo Rossi aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, lasciando senza parole molti dei lettori. Il comico e conduttore ha una visione tutta sua delle relazioni e delle dinamiche di coppia, ricordando un po’ il famoso libro “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere“. Ebbene sì, secondo lui uomini e donne sono profondamente diversi. Poi svela di non essersi mai sposato. Il motivo? Non si è mai sentito pronto. Eppure con la sua ex ragazza ci era andato vicino, finchè lei non gli ha chiesto cosa ne pensasse di fare un figlio: “Stop, fuori tema. Fine della storia“.

Categorico e convinto delle sue idee, Riccardo Rossi crede nelle relazioni in due appartamenti separati affinchè ognuno mantenga la sua individualità. Oggi il conduttore si concentra solo sulle sue passioni, lasciando perdere qualsiasi intoppo sentimentale: si dedica alla batteria, allo scrivere lettere a penna e alla fotografia. Continua a coltivare il suo amore per i vinili e per la musica. Ancora ricorda con nostalgia la conduzione dei suoi programmi su Sky Arte, fatti di un “Amarcord” a sfondo musicale. Bilancio di oggi? Riccardo Rossi si dice contento del modo in cui sta invecchiando: “Gli anni non mi hanno tolto né curiosità né stupore“.