Riccardo Rossi è fidanzato? Il comico e attore romano non ha mai nascosto di avere un rapporto piuttosto complicato con le relazioni amorose, ma nella sua vita c’è una di quelle che potremmo chiamare sotto il nome di “storica ex” e si tratta nientemeno che di Chiara Maci. Per chi non la conoscesse, si tratta di una conduttrice che si occupa prevalentemente di programmi di cucina, data la sua passione per i fornelli, tanto da essere anche la famosa blogger de “L’Italia a morsi”.

Riccardo Rossi, chi sono i genitori dell’attore/ “Sempre presenti quando un figlio ne ha bisogno…”

La storia d’amore tra Riccardo Rossi e Chiara Maci è sempre stata vissuta in maniera molto privata, lontana dai riflettori. Oltretutto, pare essere durata molto poco: nel 2015 l’attore stesso racconta in un’intervista in occasione del suo film di essere single e di non avere figli. A cinematographe.it, nello stesso anno aveva dichiarato di non disdegnare il fatto di poter diventare padre, e che se un giorno dovesse avere figli sarebbe un padre apprensivo al punto giusto dato che i figli devono avere la possibilità di sbagliare e prendere “il largo nel mare aperto della vita“, per citare le parole del pediatra Marcello Bernardi.

Riccardo Rossi, chi è? "Non sono mai stato pronto a innamorarmi"/ "Fidanzata? Due case diverse"

Riccardo Rossi, dopo Chiara Maci lo stop in amore: “Coppia stabile ma in due appartamenti diversi”

Riccardo Rossi è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e oltre al gossip su Chiara Maci si è sempre saputo ben poco sul suo conto in amore. Di certo conosciamo la sua passione per la musica e in particolare per i dischi in vinile, che lo hanno portato anche a creare un programma ad hoc a riguardo, intitolato proprio “I miei vinili“, andato in onda su Sky Uno e su Rai 3 nel 2018. In ogni caso, come ha dichiarato al Corriere della Sera qualche tempo fa, non si è mai sentito pronto per avere dei figli.

L’attore, infatti, ha sempre dichiarato di non pensare al matrimonio ed è un grande sostenitore della “coppia stabile ma in due appartamenti diversi“. Una presa di coscienza bella e buona su quelli che sono i suoi limiti in amore. Sempre al giornale aveva infatti confessato di aver immediatamente chiuso la relazione con un’ex fidanzata dal momento in cui questa gli aveva fatto domande sulla possibilità di avere figli insieme. Nonostante la presunta “avversione” alla prole, Riccardo Rossi è stato l’autore di un film intitolato “La prima volta di mia figlia”, raccontando nella maniera italiana una storia che si basa sul peggior incubo di un padre.