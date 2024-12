Riccardo Sangiuliano e Mia, ex compagno e figlia di Nathaly Caldonazzo: chi sono

Showgirl e attrice romana, Nathaly Caldonazzo è mamma di una figlia, Mia, chiamata così in onore dell’attrice e attivista Mia Farrow. La bambina è nata nel 2004 dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, suo ex compagno. Ma cosa sappiamo dell’uomo e della figlia di Nathaly Caldonazzo? Non si hanno molte informazioni sull’uomo che non lavora all’interno del mondo dello spettacolo.

Conosciamo infatti poche cose ma quello che è noto è che l’uomo si è laureato in Finanza Aziendale alla Luiss per poi proseguire la sua formazione alla Columbia University con un master in Value Investing. Ha lavorato poi in banca e poi entrare in Assiteca Sim. L’amore tra Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano, suo ex compagno, non è stato semplice, per stessa ammissione della showgirl: nonostante ciò, qualcosa non ha funzionato. “Non rimpiango nulla anche se tra noi due non ha funzionato. Avrei voluto, perché io ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco” ha spiegato l’attrice ed ex fidanzata anche del grande Massimo Troisi.

Nathaly Caldonazzo: “Mia figlia Mia ha affrontato situazioni difficili”

Dal rapporto con Riccardo Sangiuliano, Nathaly Caldonazzo ha avuto una figlia, Mia, chiamata così in onore di Mia Farrow. La bambina è nata nel 2005 e ha dovuto superare una serie di situazioni complicate, come ha raccontato proprio la mamma. A L’Isola dei Famosi, durante la sua avventura, la showgirl ha rivelato: “È stata una bambina che ha dovuto superare tante situazioni brutte, pesanti. Con una madre e un padre che non si sono mai amati, anzi forse odiati“. Dunque, il rapporto tra Nathaly e Riccardo è stato spesso complicato e non facile anche dopo la nascita di Mia, che ha dovuto fare i conti fin dall’infanzia con due genitori che non andavano affatto d’accordo.