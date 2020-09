Riccardo Scamarcio/ Angharad Wood e quel mistero sul nome della figlia…

Riccardo Scamarcio è diventato padre da poco della sua primogenita. Un momento felice quindi per l’attore, che è riuscito così a coronare un progetto di vita piuttosto importante. Il lieto evento però non gli ha fatto cambiare idea sul suo rapporto con i social: ancora adesso è impossibile trovare i suoi profili nelle diverse piattaforme. E così la sua vita privata diventa ancora più blindata, lontana da qualsiasi tipo di sguardo indiscreto. Inevitabile però che la nascita della figlia accendesse di nuovo i riflettori sulla sua ex storica, la regista Valeria Golino. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore per 12 anni e in passato la Golino ha rivelato di aver tentato di avere un figlio da Scamarcio. “Ora che sto con un avvocato [Fabio Palombi, ndr] me lo chiedono meno”, dice al Corriere della Sera riguardo all’attenzione sulla sua vita privata, “non ha 25 anni meno di me, come scrivono. Sono tanti, ma non 25. Mi fanno queste domande forse perchè non mi sono mai sposata. Mi manca non essere madre, mentre non essermi sposata non è una tappa a cui ambivo”. Nessun commento quindi da parte dell’artista sul fatto che Scamarcio invece abbia allargato la famiglia. Oggi, giovedì 10 settembre 2020, Riccardo Scamarcio sarà inoltre uno dei protagonisti del docufilm Io tu noi, Lucio, in onda nella prima serata di Rai 1.

Riccardo Scamarcio, ecco cosa ha raccontato della prima figlia

Un mese dopo la nascita della sua prima figlia, Riccardo Scamarcio ha deciso di rompere in silenzio e rivelare qualcosa di più sulla piccola. O meglio, sulla sua volontà di non rivelare nulla che riguardi l’erede. “Abbiamo scelto il nome ma non ve lo dico“, ha detto poco tempo fa a Marateale, la rassegna di Maratea dedicata al cinema. Nessuna indiscrezione nemmeno da parte della compagna Angharad Wood, che a sua volta si tiene ben lontana dai social. Il silenzio stampa da parte dell’attore però ha un peso diverso quando si parla della sua infanzia. Poco tempo fa ha rivelato infatti al Corriere della Sera alcuni aneddoti riguardo al suo passato. “Volevo fare il contadino e l’attore. Infatti mi chiamano lo zappatore“, ha sottolineato in modo scherzoso. E così la pandemia gli è stata utile per ritirarsi nella campagna pugliese, in solitudine. “Faccio l’idraulico, il falegname, l’elettricista“, ha aggiunto poi parlando dei suoi hobby e di ciò che fa quando non si trova sul set. Il suo ultimo lavoro invece è il film Gli Infedeli, già sbarcato su Netflix a metà dello scorso luglio e con una trama che parla di bugie e litigi che riguardano le coppie. “Il tradimento io cerco di evitarlo“, ha dichiarato Scamarcio, “in amore non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna stare attenti ai rapporti seduti, dove tutto sembra andare avanti grazie a una perfetta routine”.



