Riccardo Scamarcio è single, finita la storia con Benedetta Porcaroli/ Ecco perchè

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati: arriva la conferma

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono conosciuti e innamorati sul set del film La scuola cattolica. Da quel momento la loro relazione è uscita pian piano allo scoperto, insieme alla grande differenza di età che ha fatto discutere: lui 43 anni e lei 24. La storia tra loro sembrava funzionare, a luglio erano stati paparazzati in vacanza insieme felici ed innamorati, ma la rottura è arrivata anche per loro.

Gli infedeli/ Su Rai 3 il film con Valerio Mastandrea e Laura Chiatti

A dare conferma della fine della relazione è la stessa attrice che ha dichiarato: “Le coppie si prendono, le coppie si lasciano. La situazione è delicata“. Questa frase non ha lasciato spazio a dubbi, Riccardo Scamarcio è di nuovo single. Prima dell’amore con l’attrice ha vissuto una storia con Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia. La coppia era uscita allo scoperto nel 2018 e, due anni dopo, hanno dato alla luce una bambina. Pochi mesi dopo si sono lasciati.

Riccardo Scamarcio, chi è e vita privata/ Il gossip su Benedetta Porcaroli e...

Riccardo Scamarcio e la polemica con Sarcina e Clizia Incorvaia

Riccardo Scamarcio è stato investito dal gossip su un presunta relazione con Clizia Incorvaia mentre era sposata con Francesco Sarcina, suo grande amico. A lanciare il gossip, è stato lo stesso cantante delle Vibrazioni che, come riporta Di Lei, ha dichiarato: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque. […] Riccardo è il mio migliore amico da 15 anni, abbiamo giurato fedeltà davanti a Dio e a lui”.

Riccardo Scamarcio/ "Nessuno è contadino in famiglia, mi piace definirmi zappatore"

Come ospite di Live-Non è la D’Urso, ad intervenire sulla questione si è aggiunta Clizia Incorvaia che ha precisato: “Io ho dato un bacio a Riccardo Scamarcio. Da lì è impazzito, ha vomitato sì ma un sacco di parolacce […] Mio marito mi voleva far passare per una poco di buono. Riccardo per una bugiarda”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA