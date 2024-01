Riccardo Sciré, chi è il compagno di Carolina Benvenga/ La figlia Angelina è “l’amore più grande che esista”

Carolina Benvenga, chi è il compagno Riccardo Sciré

Carolina Benvenga è uno dei volti più conosciuti dell’universo televisivo dei bambini. Attrice, conduttrice e cantautrice, da anni è una delle voci più familiari di Rai Yoyo ed è stata spesso protagonista di diversi speciali dello Zecchino d’Oro, sino ad arrivare alla conduzione della 66° edizione del programma, andata in onda a inizio dicembre 2023. Ma, oltre alla sua carriera sul piccolo schermo, cosa sappiamo della sua sfera sentimentale?

Dopo il matrimonio naufragato con l’ex marito Valerio Aniballi, Carolina Benvenga ha intrecciato una romantica e riservatissima storia d’amore con l’autore e produttore musicale Riccardo Sciré, suo attuale compagno. Al suo fianco ha sin da subito nutrito il desiderio di diventare madre. “Con il mio compagno, ci siamo detti che a un certo punto occorrerà fermarsi prima che arrivi quel momento in cui, guardandoci in faccia, ci renderemmo conto di aver rimandato troppo”, aveva raccontato in un’intervista rilasciata a The Wom.

Carolina Benvenga e Riccardo Sciré: la nascita della figlia Angelina

Carolina Benvenga, alla fine, ha coronato il suo sogno di diventare mamma. Lei, che è da sempre amante dei bambini, ha dato alla luce la figlia Angelina lo scorso 19 giugno 2023 e le ha dato il benvenuto con un commovente post su Instagram: “Il 19 giugno sei arrivata tu, rimettendo al proprio posto tutte le priorità del mondo. Quando a settembre ho saputo del tuo arrivo mi hai spiazzata, impedendomi di riflettere troppo sull’anno più brutto della mia vita e dandomi immediatamente e prepotentemente la forza e il coraggio di non fermarmi un secondo, di guardare avanti“.

E ancora: “Tu sei il nostro futuro. Grazie per avermi fatto scoprire l’amore più grande che esista. Grazie per averci scelti come tuoi genitori. Grazie per aver portato via tante ombre. Grazie per aver rimesso al loro posto tasselli che pensavo perduti. Grazie per aver ricentrato la mia anima“.

