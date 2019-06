Riccardo Signoretti contro Morgan/ “Fai pena, i soldi della casa te li sei sniffati!”

Si torna a parlare di Morgan nella nuova diretta di Live non è la d’Urso e nasce subito lo scontro. A prendere la parola in studio è Riccardo Signoretti che dice la sua in merito allo sfratto di Morgan. “Non è che arriva uno e ti sfratta perché non hai fatto niente. – esordisce Signoretti – Mi chiedo se Morgan da cantante maledetto, da bello e dannato adesso non stia facendo l’operazione Santo subito, cercando di far pena al pubblico per conquistarsi le simpatie.” Il direttore del settimanale Nuovo continua: “Perché tu ora stai male che ti sfrattano ma le tue compagne sono state male quando non hai pagato gli alimenti alle tue figlie e sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente! La tua situazione è molto diversa da quella di tanti padri separati che fanno i sacrifici ma non si sottraggono alle proprie responsabilità e contribuiscono a far crescere i proprio figli”.

MORGAN CONTRO SIGNORETTI: “I SOLDI DELLA CASA LI HAI SNIFFATI”

Morgan prende parola e replica all’accusa di Riccardo Signoretti: “Perdonatelo perché non sa quello che dice. Io ti perdono….”. Il direttore di Nuovo replica a tono “A me però la casa non vengono a toglierla perché non ho fatto niente”. Morgan allora ci va giù duro: “ma più che altro perché non possono venirti dei figli!” Parole che scatenano qualche mormorio nel pubblico, nonché la replica piccata di Signoretti: “Questa è una battuta veramente infelice alla quale ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Comunque te lo ripeto, non fai pena a nessuno”. Ma Signoretti non si ferma qui e alla provocazione risponde con altrettanta durezza: “Ma smettila di fare la battaglia a chi è più drogato tra te e Asia Argento! I soldi della casa te li sei sniffato!” Infine, invogliato dalla d’Urso, Morgan chiede scusa per la battuta infelice.

