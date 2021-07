Riccardo Trevisani lascia Sky/ Telecronista a Mediaset e ancora in coppia con Adani?

Riccardo Trevisani lascia Sky. A dare l’annuncio bomba è stato lo stesso telecronista con un post su Instagram in cui ha comunicato l’interruzione del suo rapporto lavorativo con l’emittente satellitare. Una decisione che arriva ad alcune settimana di distanza dall’addio – a dire il vero più tumultuoso – del suo compagno di commento degli ultimi anni: Lele Adani. Riccardo Trevisani ha scritto: “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come Lele Adani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a Sky Sport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta”. Difficile non notare quel riferimento all’amico Adani: i due si ritroveranno in cabina di commento nella prossima stagione calcistica?

Riccardo Trevisani lascia Sky

Riccardo Trevisani ha così proseguito il suo post di commiato a Sky: “Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro”. La scelta è ricaduta sulla tripletta di Cavani contro la Dnipro nell’Europa League di qualche anno fa, accompagnata dal grido “è un mostro, è un mostro!”; sul gol allo scadere di Vecino con la maglia dell’Inter a completamento della rimonta nerazzurra in Champions League, e su un gol di Messi – a proposito di rimonte incredibili – in Barcellona-PSG 6-1 del 2017. Trevisani ha poi chiosato: “Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto”. Dove sarà ora il suo futuro professionale? Le opzioni più credibili, al momento, sono quelle che ipotizzano un approdo a Mediaset vista anche la querelle Pierluigi Pardo: sarà così?

Un post condiviso da Riccardo Trevisani (@riccardotrevisani)

