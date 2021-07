Lele Adani lascia Sky/ Addio dopo 9 anni: DAZN o Amazon per il commentatore?

L’annuncio, affatto a sorpresa, è arrivato solo questa notte, pochi minuti dopo il triplice fischio finale di Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale degli Europei 2020 (vinta dagli inglesi ai supplementari per 2-1): Lele Adani lascerà Sky, dopo ben nove anni di collaborazione. Solo poche parole rivolte al telecronista Trevisani, per comunicare anche ai telespettatori quello che si vocifera da tempo, ovvero dell’addio di Adani a SkySport: “bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport”. Pure inequivocabili, se poi ricordiamo che da tempo si parlava di una “girandola di cambi casacca” tra i principali commentatori sportivi, specie da che DAZN è diventato nuovo player principale del campionato della Serie A.

DIRETTA PRESENTAZIONE SPALLETTI/ Streaming conferenza stampa: la carriera del tecnico

LELE ADANI LASCIA SKY: DAZN O AMAZON PER IL COMMENTATORE?

Termina dopo dunque bene nove anni il rapporto tra Lele Adani e Sky Sport: e dunque dove andrà ora il popolare telecronista sportivo? Per il momento non vi è alcuna indicazione ufficiale e pure le voci che emergono nelle ultime ore sono contrastanti. Per Adani pure si prospettano principalmente due strade con la prima in direzione DAZN (magari in compagnia di Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan): pure non si esclude l’approdo ad Amazon, che trasmetterà le gare del mercoledì della Champions league. In ogni caso, certo Sky perde ora una delle sue voci più apprezzate: Adani infatti in questi nove anni di carriera presso la tv satellitare ha certo rivoluzionato il ruolo di seconda voce nella telecronaca. Non solo: pure ricordiamo tutti gli scontri avuti con Massimiliano Allegri, che hanno diviso pure gli appassionati e che continuano a fomentare discussioni accese.

LEGGI ANCHE:

Diretta presentazione Mourinho/ Streaming video tv: nuovo allenatore Roma, il salutoCalciomercato Roma/ Lista lunga per il vice di Spinazzola: idea Bailly se Smalling...

© RIPRODUZIONE RISERVATA