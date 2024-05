Riccardo Valeri, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Amante del golf e corteggiatore elegante

Chi è Riccardo Valeri, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e donne

Il parterre del trono over di Uomini e Donne si arricchisce di nuovi protagonisti. Nonostante manchi poco al termine della stagione, sono diversi i cavaliere e la dame che sono arrivati in trasmissione per cercare l’amore. Tra gli uomini, così, Riccardo Valeri ha avuto la possibilità da Maria De Filippi di presentarsi al pubblico. La conduttrice, stupita da un gesto dell’uomo, lo ha invitato ad accomodarsi al centro dello studio per raccontarsi al parterre femminile, ma cosa ha fatto di così insolito Riccardo?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 MAGGIO 2024/ Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Il cavaliere, per la sua prima puntata nel dating show di canale 5, ha deciso di omaggiare tutte le donne presentandosi con una rosa rossa per ciascuna. Un omaggio che ha fatto anche nei confronti di Tina Cipollari, pronta a concedergli fiducia in vista delle sue future frequentazioni, ma chi è davvero il nuovo cavaliere del trono over?

Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne/ Lui tenta il riavvicinamento, lei reagisce così

Riccardo Valeri e la passione per il golf

Riccardo Valeri ha 43 anni e arriva da Roma e ha una grande passione per il golf come scrive lui stesso su Facebook. “Sono un professionista di golf da circa 15 anni , vivo a Roma e mi piace il mondo del lusso!”. Secondo quanto si legge su TvBlog, stando al commento di alcuni utenti, pare che l’uomo abbia partecipato al programma di Real Time “Primo appuntamento” con l’obiettivo di trovare l’amore.

Nel presentarsi in trasmissione, ha detto: “Sono qui per portare un tocco di eleganza. Visto che noto l’aggressività, questo non mi piace. Siamo qui per conoscerci, dovremmo dire più volte scusa, non lo diciamo mai. Se una donna viene a conoscermi, non devo sentirmi fixo, e permettermi di fare quello che posso. E’ l’uomo che deve corteggiare la donna anche con un gesto leggero”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Cristiano a Uomini e Donne/ "Sei un cafone nell'anima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA