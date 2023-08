Ricchi e Poveri, perché sono rimasti solo in due/ Il tradimento di Marina Occhiena e la morte di Franco Gatti

Perché Franco Gatti e Marina Occhiena hanno lasciato i Ricchi e Poveri?

Nel 1967 la formazione dei Ricchi e Poveri è composta da quattro cantanti, due uomini e due donne. Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati fanno il loro esordio sul palco e ottengono in poco tempo un grande successo. Il gruppo debutta al Cantagiro nel 1968 con il brano ‘L’ultimo amore’, e due anni dopo calca quello del Festival di Sanremo con ‘La prima cosa bella’. Lo stesso palco li accoglierà anche l’anno successivo, nel 1971, quando faranno ascoltare per la prima volta il brano ‘Che sarà’.

Com'è morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri?/ La tragica morte del figlio Alessio, il Covid e la malattia

L’ultimo album inciso dalla formazione originaria risale al 1980, dopo arriva il primo addio: alla vigilia dell’esibizione a Sanremo con quello che sarebbe diventato il tormentone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo, Marina Occhiena decide di lasciare il gruppo. Ma perché?

Franco Gatti e Marina Occhiena, l’addio ai Ricchi e Poveri tra tradimenti e drammi

Fu un tradimento a sancire la fine della collaborazione di Marina Occhiena con i Ricchi e Poveri. La cantante ebbe una relazione clandestina con Marcello Brocherel, al tempo compagno di Angela Brambati nonché padre di suo figlio Luca. Un flirt che durò poco e che portò il quartetto a diventare un trio. In un’intervista a Fanpage di qualche anno fa, Pupo rivelò dei dettagli su tutta questa vicenda, raccontando cosa accadde a Sanremo nel 1981: “Freddy Naggiar cominciò a fare delle trattative per far uscire Marina, perché la voce identificativa del gruppo era chiaramente Angela. Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire.”

I Ricchi e Poveri/ Dai grandi successi in piazza alla clamorosa esclusione dai The Voice Kids?

Nel 2016 anche Franco Gatti decise di lasciare i Ricchi e Poveri a causa di alcuni problemi di salute. Poi nel 2022, poco tempo dopo la morte di suo figlio 23enne, morì anche lui. Oggi i Ricchi e Poveri hanno solo due elementi: Angelo e Angela.

LEGGI ANCHE:

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ Il flirt del passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA