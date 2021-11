Ricciardi: “Farmaci anti-Covid? Da soli non bastano”/ “Vaccino resta fondamentale”

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di una intervista rilasciata a La Repubblica, ha parlato delle ultime novità in merito ai farmaci antivirali contro il Covid-19. Il Regno Unito, infatti, è stato il primo Paese ad approvare la pillola nei giorni scorsi, ma presto potrebbe essere dato il “via libera” anche in Europa e negli Stati Uniti. Lo strumento in questione, sottolinea l’esperto, tuttavia, non sostituisce il vaccino.

“Il vaccino resta lo strumento fondamentale, evita la malattia. È positivo che ci siano farmaci efficaci, ma hanno uno scopo diverso, cioè la cura”, ha ribadito Walter Ricciardi. In merito all’utilizzo dei farmaci anti-virali, inoltre, esistono alcuni nodi. “Sono enormemente più costosi. Non ce li potremmo permettere per milioni di persone e comunque usare solo quelli significherebbe avere più morti e malati”. È per queste ragioni che uno non può prescindere l’altro. “Sono due strumenti da integrare. Anche se abbiamo gli antibiotici, non smettiamo di usare il vaccino contro la meningite batterica”.

Ricciardi: “Farmaci anti-Covid? Da soli non bastano”. E chiede vaccino per bambini

Walter Ricciardi, oltre a sottolineare che i farmaci anti-virali contro il Covid-19 da soli non bastano, ha ribadito l’importanza dei vaccini, anche per i più piccoli. Il Pfizer/Biontech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni infatti dovrebbe essere approvato entro dicembre. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, dunque, nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica, ha rivolto un appello ai genitori.

“Possiamo convincerli spiegando loro che i vaccini sono sicuri e protettivi e che il rischio di contrarre l’infezione e di ammalarsi resta altissimo. D’altra parte la stragrande maggioranza dei vaccini viene somministrata proprio in età pediatrica”, questo il consiglio di Walter Riccardi. Il timore, infatti, è che le famiglie non siano convinte sul dare l’autorizzazione per la somministrazione dei sieri ai minori.

