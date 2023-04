RICCIO, CHI E? IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ E’ Nek? C’è solo un dubbio…

Ricco, chi è? Sempre più indizi portano a Nek: un indizio lo inchioda

“Ci sono tanti concorrenti eccellenti ma lui è veramente fantastico!”. Con queste parole Flavio Insinna commenta l’esibizione di Riccio. L’investigatori non ha dubbi: il misterioso concorrente è Massimo Lopez. “Impossibile che sia Lopez perché non può avere quel timbro di voce. Io mi gioco il tutto per tutto e dico Nek”, tuona invece Facchinetti, che scommette un pigiama col collega di giuria. “Dentro è proprio Riccio”, commenta brevemente la Bortone. Che aggiunge: “Faccio come De Sica e dico ‘levate la maschera!’. Per il pubblico in sala c’è un dettaglio che incastra Nek: nella clip di presentazione, in sottofondo, c’era la sua Laura Non c’è. Il cantante emiliano è stato smascherato? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Chi è Riccio del Cantante Mascherato 2023: cresce il nome di Nek, ma non si escludono sorprese

Ci siamo, la finale del Cantante Mascherato 2023 sta per cominciare e cresce l’attesa di scoprire chi si nasconde dentro la maschera del Riccio. Nel programma di Milly Carlucci proseguono le indagini sulle varie maschere in gara e questa sera, sabato 22 aprile, anche il simpatico personaggio dovrà rivelare la sua reale identità al pubblico di Raiuno. Nel corso di queste settimane i giurati e i telespettatori si sono fatti un’idea piuttosto precisa su questo concorrente. A tratti è sembrata evidente la vicinanza a Nek, sia per mimica sia per il tono della voce.

Il concorrente misterioso ha fatto di tutto per restare nascosto, diramando indizi a volte contrastanti. Quella cadenza emiliana, tuttavia, sembra strizzare l’occhio proprio al cantante di Laura non c’è, ma attenzione alle possibili sorprese che al Cantante Mascherato 2023 sono sempre dietro l’angolo. In occasione della semifinale, andata in onda la settimana scorsa, il personaggio misterioso ha rilasciato nuovi indizi, dicendo che è nato nel mese di gennaio, proprio come Filippo Neviani.

Riccio, chi è? Nuovi indizi sul misterioso Cantante Mascherato 2023: il nome di Nek resta in pole position?

“Sono nato a gennaio”, ha detto Riccio durante la semifinale del Cantante Mascherato 2023. Per il resto si è limitato a farfugliare altri indizi incomprensibili, per la gioia del pubblico sempre più divertito di fronte ai dubbi e ai grattacapi della giuria. Riccio ha inoltre cantato assieme ad Iva Zanicchi, che ha sentito dei “bei muscoli”. “E’ un bell’uomo, alto e bello. Voce incredibile, canta benissimo… ma non penso sia Nek”, il commento della giurata.

I suoi colleghi si sono soffermati proprio sul cantante emiliano, ma anche per questa maschera è tornato di moda il nome di Massimo Lopez. Sarà l’attore o il cinquantunenne di Sassuolo ad interpretare il personaggio del Riccio? Manca ormai poco per scoprire chi si cela davvero dentro la maschera… .











