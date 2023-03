Riccio, chi è? Il cantante mascherato 2023/ Indizi: Guillermo Mariotto o Giampiero Mughini?

Chi è Riccio? Il cantante mascherato 2023: “concorrente spinoso con la pancia tenerissima…”

Cresce l’attesa di scoprire chi è Riccio de Il Cantante Mascherato 2023. Dopo la prima puntata, andata in onda sabato scorso, sta per arrivare un nuovo appuntamento con lo show di Milly Carlucci, per apprendere nuovi indizi su questa affasciante e misteriosa maschera. Ripartiamo dalle certezze e dagli elementi forniti dagli autori alla vigilia della puntata, per capire chi potrebbe nascondersi dentro questo simpatico costume. “Spinoso quando si chiude, ma è tenero perché la pancia è tenerissima. È un animaletto con un musino così dolce”, ha spiegato Milly Carlucci nel momento in cui ha introdotto la maschera del Riccio. L’autore, che interagiva con lei sui social, aveva quindi fatto il nome di Giampiero Mughini.

Un profilo che poi è stato curiosamente rilanciato dall’investigatore Christian De Sica nel corso della prima puntata, con un simpatico siparietto tra lui e gli altri giurati. Per Mughini si tratterebbe di un ritorno dalla Carlucci, considerando che – proprio pochi mesi fa – aveva partecipato a Ballando con le Stelle.

Chi è Riccio? Il cantante mascherato 2023: "concorrente spinoso con la pancia tenerissima…"

A proposito del possibile ritorno di Giampiero Mughini, non sarebbe la prima volta che un concorrente di Ballando partecipi anche al Cantante Mascherato. Ad ogni modo il profilo del giornalista non ha scaldato più di tanto i followers dello show, ma nemmeno gli altri colleghi della giuria. Le idee sono apparse piuttosto confuse, basti pensare che dal web sono arrivate due idee insolite: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Chissà… .

Di sicuro con la seconda puntata del Cantante Mascherato sapremo qualcosa in più sul conto di Riccio e magari capiremo se la strada indicata da De Sica è quella da imboccare. Simpatico e irriverente il modo in cui l’attore romano ha avanzato la sua ipotesi, soffermandosi sulla voce modificata del concorrente che gli ricorderebbe “la versione castrata” di Mughini.

