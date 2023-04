RICCIO, CHI E’? IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Nek o Massimo Lopez?

Nek o Massimo Lopez dentro la maschera del Riccio?

Riccio fornisce indizi molto misurati al Cantante Mascherato 2023 e continua a dribblare abilmente le domande sulla sua identità. “Sono nato a gennaio nel…”, dice farfugliando la sua data di nascita. Il duetto con Iva Zanicchi è da applausi e alla fine della performance, la maschera di Riccio ammette che ha appena realizzato un sogno: “Per me è fantastico tornare sul palco di Sanremo e con una grande come Iva Zanicchi…. . Vorrei inoltre ringraziare tutto il corpo di ballo, mi ci sono affezionato. Sono veramente bravissimi”. La Zanicchi, che ha appena duettato con Riccio, dice di essersi fatta un’idea: “Mi sono emozionata. Questo ragazzo ha dei bei muscoli, li ho sentiti. E’ un bell’uomo, alto e bello. Voce incredibile, canta benissimo… ma non penso sia Nek”. Le ipotesi degli investigatori sembrano dividersi principalmente tra Nek e Massimo Lopez.

Proseguono gli interrogativi sulla maschera del Riccio al Cantante Mascherato 2023. Puntata dopo puntata l’identikit si è fatto più chiaro e siamo arrivati a nuove ipotesi, con gli investigatori che settimana scorsa hanno fatto il nome anche del cantante Scialpi. Si tratta dell’ennesima idea gettata nella mischia dai giurati del Cantante Mascherato 2023, segno che il Riccio ha mandato un po’ tutti in confusione in merito alla sua reale identità.

Ma andiamo a scoprire e rielaborare nel dettaglio il percorso di questa maschera, analizzando gli elementi e le ipotesi avanzate dal pubblico a casa e dagli esperti investigatori nel corso di queste settimane. Nelle primissime puntate del programma, Christian De Sica aveva fatto il nome di Giampiero Mughini, un’ipotesi che ha perso sostanza in un battito di ciglia. Tra le altre ipotesi anche quella che portava il nome di Massimo Ranieri, altra soluzione scartata abbastanza velocemente dai colleghi e dall’opinione pubblica.

Un nome interessante e plausibile è invece stato quello di Nek, caldeggiato anche dal popolo social che avrebbe colto nella parlantina del Riccio un dialetto riconducibile al cantante emiliano. Tra i tanti altri nomi circolati nel corso di queste settimane al Cantante Mascherato, c’è stato anche quello di Salvo Sottile, poi è rimbalzato sul tavolo dei giurati il profilo di Teo Teocoli, superato nella puntata della settimana scorsa da Scialpi.

I giurati Iva Zanicchi e Flavio Insinna sono sembrati piuttosto convinti sul nome di Teo Teocoli, ma l’unica certezza nel programma di Milly Carlucci è che non ci sono certezze. Al Cantante Mascherato vince ancora il mistero sulla maschera del Riccio. Vedremo se nella puntata di questa sera, sabato 15 aprile, avremo le idee un po’ più chiare.











