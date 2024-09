Rich Homie Quan è morto. Il rapper, il cui vero nome era Dequantes Devontay Lamar, aveva raggiunto la sua fama grazie alle cosiddette jam trap, ovvero delle riunioni a sorpresa con altri musicisti che si ritrovano per dare il via ad una performance musicale. Rich Homie Quan aveva solo 34 anni ed è morto ad Atlanta, dove risiedeva. I grandi appassionati di musica, specialmente la musica rap, sanno bene che le sue canzoni hanno conquistato il mondo intero. Tra i successi maggiori troviamo “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” e “Type of Way”. Molti lo conoscono anche per aver collaborato con Young Thug nel collettivo Rich Gang, da lui stesso creato.

Rich Homie Quan ha pubblicato il suo primo album nel 2018, anche se nel 2010 ha sfondato le classifiche diventando uno dei nomi dell’hip hop più amati e ascoltati. Nato nel 1990 ad Atlanta, precisamente il 4 ottobre, aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello sport, prima di scoprire la passione incondizionata per la musica. Dopo il liceo, Rich Homie Quan si accorge di non essere riuscito a diventare un professionista del baseball e si affida alla musica, iniziando a rappare mentre lavora in un aeroporto vicino a casa. Purtroppo la sua vita non è tutta rose e fiori: complice la delusione per la perdita del lavoro, viene coinvolto in attività illegali tra cui furto e scasso e viene chiuso in carcere per ben 15 mesi.

Rich Homie Quan, il rapper che si opponeva ai testi pieni di violenza: “Non voglio parlare di vita di strada”

Per ora non sono note le cause della morte di Rich Homie Quan, scomparso pochi giorni dopo Fatman Scoop, anche se si sospetta un decesso per overdose. In ogni caso, il medico legale appartenente alla contea di Fulton non ha voluto pronunciarsi a riguardo. Anche il Guardian lo ricorda come un rapper unico, capace di farsi riconoscere per via del suo stile particolare, “con un approccio melodico che riconosceva le specificità della trap di Atlanta senza arrendersi ad essa“. Rich Homie Quan era contro ai testi rap che narravano la violenza e si opponeva a quegli artisti che avevano trasformato il genere in una mera narrazione di criminalità e vita di strada.

Al contrario, le sue canzoni sono sempre state allegre, come la splendida “Ride out“. Nell’ultimo periodo, Rich Homie Quan aveva anche collaborato con Travis Scott nella canzone “Mamacita“, dando vita ad un brano che ha scalato le classifiche americane e non solo. Non tutti sanno che Rich Homie Quan aveva collaborato anche con alcuni rapper italiani, come Gucci Mane, anche se negli ultimi anni i rapporti si erano incrinati per via di alcune fazioni all’interno della scena underground.