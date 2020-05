Richard Flood, marito Gabriella Pession/ Quella foto sulla spiaggia di Santa Monica..

Pubblicità

Nessuna attività social per Richard Flood, il marito di Gabriella Pession. l’attore conferma la sua decisione di tenersi più che distante dal mondo online. L’ultimo scatto risale a qualche settimana fa, quando assieme alla moglie ha raggiunto la spiaggia di Santa Monica. Nella foto, Gabriella sorveglia con occhi attenti il piccolo Giulio, che invece si avvicina all’acqua. “Sempre in allerta”, scrive Richard, “brava mamma!“. E poi specifica con un hashtag Mamma Italiana, giusto per ribadire le origini della donna della sua vita. Clicca qui per guardare la foto di Richard Flood. Forse non sappiamo molto del loro amore, ma la verità è che fra i due procede tutto a gonfie vele. Solo qualche giorno fa li abbiamo visti nelle Stories dell’attrice armati di mascherina, pronti a sfidare la quarantena a colpi di mascherina e tanti abbracci. Intanto i fan attendono il ritorno di Grey’s Anatomy proprio per vedere Richard all’opera, grazie al suo Hayes, il personaggio introdotto nelle ultime stagioni. E che, come sappiamo, contribuisce a mettere in crisi la protagonista Meredith, ancora una volta fra due fuochi: l’amore di Hayes e quello di Deluca (Giacomo Gianniotti).

Pubblicità

Richard Flood, marito Gabriella Pession: sorprese per Grey’s Anatomy

Richard Flood, il marito di Gabriella Pession, potrebbe rivelarci altre sorprese in Grey’s Anatomy, dopo essere approdato nella sedicesima stagione della fortunata serie tv. Il suo personaggio ha già attirato l’attenzione del pubblico mondiale, soprattutto perchè legato a Cristina Yang (Sandra Oh), uno dei personaggi più amati del medical drama. E’ stata infatti Cristina a scegliere Cormac Hayes come potenziale amore per l’amica Meredith (Ellen Pompeo), rinominandolo tra l’altro McWidow perchè vedovo. Una storia tragica quindi, ma che potrebbe permettergli di avvicinarsi molto alla protagonista. E del resto una storia molto diversa da quella che Flood sta vivendo nella realtà: al suo fianco solo una donna, Gabriella Pession, che gli ha fatto perdere la testa. Oggi, domenica 24 maggio 2020, Gabriella Pession sarà ospite di I Soliti Ignoti special vip su Rai 1. “Ci siamo innamorati sul set di Crossing Lines e siamo andati insieme a Los Angeles, poi sul set della seconda stagione di Crossing Lines sono rimasta incinta e ho partorito in Irlanda, a Dublino”, ha dichiarato l’attrice qualche tempo fa a Verissimo. Tutto è nato infatti otto anni fa, poi il piccolo Giulio è nato nel 2014 e tre anni più tardi Richard e Gabriella hanno deciso di diventare marito e moglie.

Foto, buona festa della mamma

Visualizza questo post su Instagram Always watching! Brava Mamma! Happy Mother’s Day ❤️❤️❤️#mammaitaliana @gabriellapession_official Un post condiviso da Richard Flood (@richardfloodofficial) in data: 10 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA