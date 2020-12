Richard Foster, marito Amy Macdonald/ “Il matrimonio? Una svolta importante”

Richard Foster è il marito di Amy Macdonald, la cantautrice scozzese famosa in tutto per il mondo per la hit “This is the Life”. Un amore nato cinque anni fa: è il 2015 quando il calciatore ed Amy si incontrano. Tra i due scatta immediatamente una grande complicità che li porta tre anni dopo al grande passo: il matrimonio. Nel 2018, infatti, Amy Macdonald e Richard Foster hanno deciso di sposarsi organizzando una cerimonia a Las Vegas; una cerimonia da mille e una notte visto che in quell’occasione la cantautrice di “This is the Life” ha dovuto mettere in vendita una Ferrari 488 GTB proprio per saldare il sontuoso matrimonio. La coppia è felicemente innamorata e la cantante non lo nasconde affatto pubblicando sui social diversi scatti proprio in compagnia del marito. Non solo, a lui ha dedicato anche una canzone dal titolo Fire come ha rivelato dalle pagine di Rolling Stone: “non si può vivere pensando se puoi fidarti o meno di qualcuno e mio marito ha fatto in modo che mi fidassi. Con il matrimonio, due anni fa, la mia vita è cambiata, è stata una svolta importante: quando ti sposi cambiano le priorità e acquisisci sicurezza, anche per questo oggi mi sento più a mio agio col mio percorso musicale”.

Chi è Richard Foster, marito di Amy Macdonald

Ma chi è Richard Foster, il marito di Amy MacDonald? Classe 1985, Richard Martyn Foster, conosciuto anche come Ricky Foster, è nato il 31 luglio ad Aberdeen in Scozia. E’ un calciatore scozzese, centrocampista versatile del St. Johnstone. In realtà in passato ha giocato per ben 7 anni nell’Aberdeen prima di approdare in prestito per una stagione ai Rangers. Un amore che rende felicissima l’artista scozzese che dalle pagine di Rolling Stone ha rivelato di essere ossessionata dalla perfezione: “da quando sono nel mondo della musica che mi sento giudicata e purtroppo quei giudizi riguardano spesso l’aspetto fisico. Il corpo delle donne viene spesso oggettivato e ovviamente più sei esposto più accade. Detto questo, oggi le critiche colpiscono un po’ tutti, qualsiasi cosa si faccia. Colpa dei social, basta farsi un giro su Instagram per rendersi conto di quanto questa tendenza a giudicare chiunque e qualsiasi cosa sia diffusa e metta sotto pressione i giovani: è come se dovessero sempre, costantemente, adattarsi a degli standard e non credo faccia bene”. Perfezione a parte in amore la MacDonald sembrerebbe averla raggiunta accanto a Richard Foster!



