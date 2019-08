Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa/ I due uniti per aiutare i migranti

Richard Gere e Chef Rubio si sono incontrati a Lampedusa, arrivati in aiuto della Open Arms. All’ottavo giorno senza nessuna novità per 121 migranti, soccorsi nel Mediterraneo dalla Ong spagnola, sono scesi in campo l’attore americano e il cuoco/personaggio televisivo italiano. Si tratta di due testimonial di peso, come riporta La Repubblica, pronti a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a quanto accaduto. Insieme a loro c’erano il fondatore di Open Arms Oscar Camps e il direttore Riccardo Gatti. Richard Gere è salito sull’imbarcazione portando dei rifornimenti e solidarietà alle persone ferme lì ormai da giorni senza poter attraccare in un porto sicuro.

Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa: domani conferenza stampa

All’aeroporto di Lampedusa si terrà una conferenza stampa il giorno dopo l’arrivo di Richard Gere e Chef Rubio. Si chiederà un porto sicuro per i 121 migranti che sono stati soccorsi nel Mediterraneo dalla Ong spagnola e che sono fermi ormai da otto giorni. L’Italia e Malta si sono opposte con un fermo rifiuto, mentre il governo spagnolo ha dimostrato totale disinteresse. La nave si muove tra Lampedusa e Malta senza acqua e viveri, sarà poi raggiunta dall’altra imbarcazione di Open Arms, la barca a vela Astral, per dargli un supporto e portargli aiuto. La Ong francese, su bandiera norvegese, ha caricato intanto 80 migranti in acque libiche con Matteo Salvini che si è opposto in maniera netta.

