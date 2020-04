Richard Gere/ Ecco come si è innamorato di Alejandra Silva

Pubblicità

Richard Gere è diventato di nuovo papà e a quanto pare è un maschietto. Il suo matrimonio con Alejandra Silva ha dato i suoi frutti a pochi mesi di distanza dalla nascita del loro primo figlio, Alexander, il secondogenito di entrambi. Un bel colpaccio per il protagonista di American Gigolo, un film che tra l’altro ad inizio mese ha festeggiato il suo 40° anniversario. Soprattutto perchè il suo incontro con la Silva risale solo al 2015, tre anni prima che si sposassero. Lei, figlia dell’ex presidente del Real Madrid Football Club Ignacio Silva, gli ha fatto davvero perdere la testa. La nascita del neonato tra l’altro è stata benedetta dal Dalai Lama: Alejandra infatti ha scelto di pubblicare una foto con il massimo esponente del Buddhismo tibetano per annunciare il lieto evento. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Richard Gere sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo su Rai 1 grazie al concerto evento Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, in onda in prima serata. I due artisti si sono incontrati per la prima volta nel settembre di due anni fa, durante un concertone del tenore all’Arena di Verona che ha raccolto diverse celebrità a livello internazionale. Con la sua Celebrity Fight Night in Italy, Bocelli infatti ha riunito 200 vip e benefattori che hanno scelto di partecipare alla gara solidale.

Alejandra Silva, una bellezza irresistibile per Richard Gere

Richard Gere non è riuscito a resistere di fronte alla bellezza di Alejandra Silva, la sua attuale moglie. In seguito al matrimonio celebrato nel 2018, l’attore infatti ha sottolineato al settimanale Hola! quanto fosse felice del lieto evento. “E come non potrei esserlo“, ha dichiarato, “sono sposato con una donna bella, sensibile e divertente che si impegna ad aiutare le persone e che è anche un’ottima madre“. Un’anima affine a quella di Gere insomma, da sempre considerato uno degli uomini più ambiti del globo, sia in gioventù sia negli anni della maturità. Un’unione che tra l’altro ha permesso all’attore di non preoccuparsi quando ha scoperto che la Silva era in attesa del loro primo figlio. Lui invece agli occhi di Alejandra è “Il mio eroe nella vita reale”. Anche se per i fan di tutto il mondo, Gere verrà sempre accostato alla collega Julia Roberts, con cui ha riscosso un forte successo grazie al film Pretty Woman. La pellicola ha compiuto 30 anni proprio quest’anno ed ha regalato alla Roberts in particolare la svolta definitiva per diventare una star di Hollywood.



