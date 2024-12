Un tuffo nella vita sentimentale di Richard Gere: ecco chi sono le ex fidanzate

Ci sono, inevitabilmente, tante donne e molte ex fidanzate nella vita privata di Richard Gere. L’iconico attore di Hollywood oggi è felicemente impegnato con la spagnola Alejandra Gere, con la quale ha messo al mondo due figli, ma in passato ha avuto diverse donne famose al suo fianco. La più nota, probabilmente, è Cindy Crawford, oltre all’ex compagna Carey Lowell che ha sposato il 9 novembre 2002, dopo la nascita del figlio Homer James Jigme Gere, nato due anni prima.

A settembre 2013, i due hanno deciso di separarsi dopo undici anni di matrimonio. E ancora, parlando di rapporti conclusi, ci sarebbe quello con la pittrice Sylvia Martins, con l’attrice Uma Thurman, con Dalila Di Lazzaro, Diana Ross, Padma Lakshmi e moltissime altre. Ci sono inoltre rumor e gossip mai confermati, come la presunta e clamorosa liaison con Julia Roberts.

Richard Gere, dal gossip su Julia Roberts alla storia finita male con Cindy Crawford: rapporti gelidi dopo l’addio

Fu molto chiacchierata e alla luce del sole, invece, la storia che negli anni novanta l’attore ebbe con la top model Cindy Crawford: all’epoca la Crawofrd aveva venticinque anni ed era diciassette anni più giovane di lui. Agli Oscar del 1991 si mostrarono sul red carpet mano per mano, più innamorati che mai. Poi però la storia si arenò sul più bello, dopo un matrimonio che terminerà nel 1995.

Curioso che tra i due i rapporti si siano completamente freddati. A quanto racconta la fotomodella oggi i due sarebbero semplicemente “due estranei”. Lo ha detto Cindy Crawford nel libro intitolato Becoming, realizzato per i suoi 50 anni. Richard Gere dal canto suo non è più tornato sul suo passato sentimentale, evitando di innescare gossip e pettegolezzi.

