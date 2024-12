Il mondo del cinema, con le sue pellicole, racconta spesso di amori da favola il più delle volte scanditi dal fatidico colpo di fulmine. Forse Richard Gere non si aspettava che un giorno avrebbe vissuto nella propria vita proprio la favola che più volte ha interpretato sul set: dal 2014 vive una splendida liaison con con la moglie Alejandra Silva, un amore che entrambi hanno avuto modo di celebrare in diverse occasioni e che nel tempo è stato suggellato prima dal matrimonio nel 2018 e poi dalla nascita dei due figli, Alexander e James.

Non molti sanno che galeotto per l’amore tra Richard Gere e sua moglie Alejandra Silva è stato un incontro proprio nel nostro Paese. Come racconta Vanity Fair, il colpo di fulmine sarebbe scattato a Positano dove l’attore era in vacanza soggiornando proprio in hotel di proprietà della sua futura consorte. “Quando mi ha incontrato credo che non sapesse chi ero”, aveva raccontato l’attore, la certezza è però che da quell’incrocio di sguardi non si sono più lasciati.

Oggi sono una famiglia più che felice, Richard Gere e la moglie Alejandra Silva sono totalmente immersi nella crescita dei figli – Alexander e James – ma soprattutto di recente hanno fatto una scelta di vita decisamente importante. Per tutta la durata della liaison avevano infatti vissuto negli Stati Uniti d’America; la consorte è però di origini spagnole e insieme hanno dunque deciso di trasferirsi proprio a Madrid. “Per me sarà una grande avventura” – raccontava l’attore a Vanity Fair – “Non ho mai vissuto a tempo pieno fuori dall’America e sarà la stessa cosa anche per i nostri figli”. Richard Gere ha anche aggiunto: “Per Alejandra sarà meraviglioso stare più vicina alla sua famiglia; è stata molto generosa a concedermi 6 anni di vita nel mio mondo quindi credo che sia giusto che io gliene conceda almeno altri sei nel suo”