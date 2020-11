Richard Harris morto prima di Harry Potter/ La triste storia di Albus Silente

Richard Harris ha interpretato Albus Silente in Harry Potter e la camera dei segreti, non ha avuto però, purtroppo, la possibilità di guardare il film al cinema. L’attore classe 1930 di Limerick infatti è morto due settimane e mezza prima dell’uscita del film nelle sale. Nell’estate del 2002 fu ricoverato a causa di un’infezione toracica e scoprì di avere il linfoma di Hodgkin. Non ce la fece dopo tre giorni di coma e spirò il 25 ottobre del 2002. Il suo corpo venne cremato con le ceneri che furono sparse, per sua volontà, alle Bahamas. Per diverso tempo si sparse la voce che il suo ruolo sarebbe stato preso dal caro amico Peter O’Toole nei restanti film della saga, invece alla fine fu Michael Gambon a interpretare poi il suo personaggio.

Richard Harris morto prima di Harry Potter, una vita nel mondo del cinema

Quella di Richard Harris, morto a poco dall’uscita del secondo capitolo di Harry Potter al cinema, è stata sicuramente una vita dedicata al cinema. Lo testimoniano anche i tanti amici che proprio in questo campo ha lasciato. Tutti ricorderanno la splendida dedica che gli fece Mickey Rourke dopo aver ritirato un premio ai BAFTA del 2009: “Voglio dedicarlo a un mio grande amico e attore che non è più qui tra noi, ma il cui spirito e talento aleggiano ancora su di noi: Richard Harris”. L’attore era poi grandissimo amico anche di un altro collega, Peter O’Toole. A lui sono state dedicate due statue a grandezza naturale che sono in Irlanda. La prima è a Kilkee e rappresenta lui a diciotto anni che gioca a tennis, l’altra invece si trova a Limerick e lo vede nei panni di Re Artù citando il film Camelot.



