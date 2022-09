Richard Jewell/ Su Canale 5 il film di Clint Eastwood con Sam Rockwell

Richard Jewell, film di Canale 5 diretto da Clint Eastwood

Richard Jewell sarà trasmesso oggi, domenica 4 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Si tratta di una pellicola drammatica statunitense diretta nel 2019 da Clint Eastwood e basata sulla storia vera di Richard Jewell, guardia di sicurezza coinvolta nelle vicende dell’attentato alle Olimpiadi Estive di Atlanta del 1996.

Il film, prodotto dalla Malpaso Production, è tratto da un articolo molto esaustivo sulla vicenda di Marie Brenner. Nel cast troviamo tra gli altri Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates e Olivia Wilde. In Italia il film è stato distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Richard Jewell, la trama del film

Richard Jewell (Paul Walter Hauser) è una guardia di sicurezza che prende il suo lavoro molto sul serio, arrivando a sventare in tempo un attentato al Centennial Olympic Park di Atlanta, in occasione delle Olimpiadi Estive del 1996 in Georgia: Jewell è tra i primi a trovare sotto una panchina lo zaino con la bomba che avrebbe potuto uccidere centinaia di persone; grazie al suo tempestivo intervento, l’attentato viene sventato e Jewell diventa un eroe, ma presto la situazione cambia, quando la stampa lo incrimina con l’accusa di colpevolezza.

La sua vita, e quella della madre, con cui vive il protagonista, viene stravolta completamente dalle accuse che lo travolgono, prima che venga definitivamente dichiarato innocente.

