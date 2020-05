Richard – Missione Africa/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di Reza Memari

Pubblicità

Richard – Missione Africa andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 9 maggio, alle ore 21.30. Si tratta di un film d’animazione del 2017 diretto da Reza Memari, qui al suo debutto dietro la macchina da presa, e Toby Genkel (Oops! Ho perso l’arca, Tabaluga, Legends of Valhalla – Thor). Nella sua versione italiana i protagonisti del film sono doppiati da Lorenzo D’Agata, Daniela D’Angelo, Oreste Baldini e Andrea Lavagnino. Il film è stato prodotto da una lunga cordata di aziende cinematografiche, di cui fanno parte fra gli altri Den Siste Skilling, Knudsen & Streuber, Medienmanufaktur e Mélusine Productions. Fra i diversi Paesi coinvolti nella realizzazione vi sono Stati Uniti, Lussemburgo, Germania, Norvegia e Belgio, rendendo Richard – Missione Africa una produzione internazionale.

Richard – Missione Africa, la trama del film

Ecco la trama di Richard – Missione Africa. Richard è un piccolo passero orfano, che viene adottato e cresciuto da uno stormo di cicogne. Aurora la cicogna lo cresce infatti insieme al figlio Max. Quando arriva l’autunno però Aurora, il suo compagno Claudius e loro figlio Max si preparano a partire per migrare in Africa. Il freddo sta arrivando e le cicogne sentono il forte istinto di partire. Richard però è un semplice passero e non sarebbe in grado di affrontare il lunghissimo volo migratorio. Aurora è costretta quindi a confessare al piccolo la verità: lui è stato adottato quando l’uovo si era appena schiuso e quindi non è una vera cicogna e non potrà partire con loro. Vedendo allontanarsi la propria famiglia all’orizzonte però, Richard decide di non arrendersi e seguire i suoi genitori, seppure adottivi, verso l’Africa. Per riuscire nell’impresa, impossibile per un passero, Richard si affida ad Olga, un gufo sovrappeso che parla continuamente con un amico immaginario, e a Kiki, un pappagallo cantante che lavora in un locale per karaoke. L’improbabile gruppo decide così di partire verso le zone calde dove stanno migrando le cicogne.

