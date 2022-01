Ricky e Pasqui di Casa Surace/ “I personaggi sono diventati parte di noi”

Chi sono Ricky e Pasqui di Casa Surace?

Riccardo Betteghella e Bruno Galasso, alias Ricky e Pasqui di Casa Surace sono ospiti della finale di Bake Off Italia Dolci in Forno su Real Time. Casa Surate, la web factory napoletana fondata nel 2015 da Daniele Pugliese, Simone Petrella, Alessio Strazzullo, Luca Andresano e Andrea di Maria è diventata oramai un fenomeno nazionale da mezzo miliardo di utenti che è cresciuto a dismisura durante il periodo del lockdown e della pandemia da Covid-19. Il successo di Casa Surace è sicuramente legato anche ai due volti iconici Ricky e Pasqui, ossia Riccardo Betteghella e Bruno Galasso, al secolo il milanese Ricky e il pugliese Pasqui, protagonisti del format “Belli di nonna” trasmesso proprio sul Nove.

Intervistati da Napolitoday.it, il duo ha raccontato quando si sono resi conto di essere diventati popolari. Ricky ha detto: “ricordo che non era passato forse neanche un anno dall’inizio della nostra collaborazione con “il terrone fuori sede” che io e Pasqui, alias Bruno Galasso, andammo a sentire un concerto a Termoli nel Molise, storicamente città di fuorisede, in occasione della festa di San Basso. Le strade erano piene di giovani in festa e non appena mettemmo piede in città notammo che le persone cominciavano a bisbigliare a guardarci e a indicarci, all’epoca non avevamo idea di quanto il nostro format fosse diventato popolare tra i giovani fuorisede così rimanemmo stupiti di quante persone ci fermavano e ci chiedevano le foto, alcuni ci ringraziavano soltanto, altri con le lacrime agli occhi per averci incontrato, insomma quella fu la prima volta che ci rendemmo conto del potenziale di quello che stavamo facendo”.

Ricky e Pasqui di Casa Surace: ” 17 milioni di views con il video “La Vita con e senza Terrone”

Dal canto suo, invece, Bruno Galassa ossia Pasqui di Casa Surace ha capito che qualcosa era successo quando ha visto: ” i 17 milioni di views con il video “La Vita con e senza Terrone”, bloccato da Facebook, guarda un po’… Da lì ci siamo accorti che le cose iniziavano a diventare serie e quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a …MANGIARE!”. Una cosa è certa il successo di Casa Surace è da ricercare nella genialità del team, ma anche nel talento di tanti ragazzi che hanno fatto dell’ironia il loro punto di forza. Proprio Ricky ha precisato: “l’improvvisazione è una cosa che è sempre stata fondamentale nel nostro modo di fare comicità, non essendo attori professionisti quando recitiamo sul set, o dal vivo i nostri personaggi col tempo hanno assunto una vita propria nella maniera in cui muovendosi in uno spazio e in un contesto ben definito è facile per noi immaginare una risposta che Pasqui o Ricky darebbe ad una determinata situazione e quindi dopo anni passati a far vivere questi personaggi in un contesto specifico si può dire che sono diventati parte di noi”.

