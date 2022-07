Ricky Martin: il verdetto del tribunale sui presunti abusi sul nipote/ La verità…

Ricky Martin: ecco la decisione del Tribunale sui presunti abusi

Non sono state settimane facili per Ricky Martin accusato di abusi sessuali dal nipote 21enne Dennis Yadiel Sanchez. Accusa che la star ha sempre rigettato come ha sostenuto il suo avvocato commentando il tutto. “Queste accuse non solo sono false, ma sono disgustosa. Speriamo tutti che quest’uomo possa ricevere l’aiuto che merita. Ma soprattutto non vediamo l’ora che queste scandalose accuse vengano respinte dal giudice che sta valutando il caso“, aveva detto l’avvocato Singer ai microfoni di Variety e TMZ.

Oggi, il caso è stato ufficialmente chiuso e Martin può tirare un sospiro di sollievo. Al termine dell’udienza che si è svolta oggi, 21 luglio, presso il tribunale di Puerto Rico, come riportato dal sito americano TMZ, il nipote di Ricky Martin ha ritirato la denuncia.

Ricky Martin commenta la decisione del Tribunale

“Proprio come avevamo previsto, l’ordine di protezione non è stato esteso dal tribunale”, ha commentato il team di legali di Ricky Martin che si è occupato del caso. Felice per come si è conclusa la questione, Martin ha poi pubblicato un post sul proprio profilo Instagram spiegando i dettagli dell’accaduto ai suoi fan.

“La verità ha prevalso” – ha commentato la star – “Come abbiamo anticipato, l’ordine restrittivo temporaneo non è stato esteso dalla Corte. L’accusatore ha confermato in tribunale di aver preso da solo la decisione di ritirare le accuse, senza nessuna influenza esterna o pressione. Non era niente di più di un individuo problematico che faceva false accuse con assolutamente niente con cui provarle”, ha concluso Martin.

